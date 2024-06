Ordinanza anti alcol, deroga del Comune per la festa dei tifosi del Genoa

Genova. Il Comune di Genova ha deciso di concedere una deroga rispetto all’ordinanza anti alcol all’associazione Figgi Do Zena, club di tifosi del Genoa, per consentire lo svolgimento della “Festa rossoblù”.

La decisione sulla deroga all’ordinanza anti alcol è arrivata con una determina dirigenziale del settore Commercio pubblicata in albo pretorio, decisione condivisa con il comando della polizia locale.

La Festa rossoblù si svolgerà nell’area dei Giardini Cavagnaro, a Staglieno, dalle 17 a mezzanotte nelle serate del 5 e 6 luglio.

Non è la prima volta che il Comune di Genova concede deroghe all’ordinanza anti alcol per consentire lo svolgimento di eventi. Restando in ambito calcistico, nel settembre scorso la deroga era scattata per la festa del club Fedelissimi, tifosi della Sampdoria.

L’ordinanza sindacale anti alcol, in vigore fino alla fine di settembre, vieta su tutto il territorio comunale il consumo in area pubblica (tranne che nei dehors) di qualsiasi bevanda alcolica dalle 22 alle 6. La stessa ordinanza vieta anche la vendita per asporto negli stessi orari. Inoltre su alcune zone, tra cui i giardini Cavagnaro, il divieto è esteso dalle 12 alle 8 del giorno successivo.