Genova. È stato condannato in abbreviato a due anni e 20 giorni per eccesso colposo di legittima difesa Sergio Frisinghelli, l’artigiano e giardiniere 59enne che nell’agosto dell’anno scorso ha ucciso a coltellate il vicino di casa, Alessio Grana, 35 anni, a Santa Margherita Ligure (Ge).

Per l’omicidio di Santa Margherita il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà aveva chiesto la condanna a nove anni e quattro mesi. Per la giudice Angela Maria Nutini, che ha stabilito la condanna a due anni e 20 giorni con rito abbreviato appunto, l’artigiano ha reagito in modo illegittimo a un’aggressione: l’omicidio volontario inizialmente contestato è stato derubricato in omicidio colposo con eccesso colposo di legittima difesa.

L’omicidio era maturato dopo mesi di cattivi rapporti tra Grana e i condomini della palazzina popolare di via Costamezzana, sulle alture di Santa, che lo avevano segnalato più volte alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. La sera del 19 agosto 2023, in base al racconto dell’omicida, Grana si sarebbe presentato per l’ennesima volta alla sua porta picchiandovi contro e urlando e poi sarebbe entrato per picchiarlo. Frisinghelli a quel punto si sarebbe difeso aprendo la porta e colpendolo con un coltello.

Per l’accusa, invece, l‘aggressione sarebbe avvenuta sul pianerottolo e non in casa, dunque Frisinghelli avrebbe potuto rientrare a casa e non colpirlo. Anche il pm aveva però riconosciuto che Grana aveva provocato il suo dirimpettaio.

Frisinghelli, difeso dagli avvocati Claudio Zadra e Nadia Solari, a ottobre aveva chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari. Il giudice aveva motivato la decisione spiegando che non c’erano più le esigenze per la misura in carcere visto la collaborazione dell’uomo alle indagini.