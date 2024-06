Genova. Un nuovo supermercato in arrivo nel centro storico di Genova. Si tratta di un market da 250 metri quadri a marchio Carrefour. La notizia, comparsa questa mattina sulle pagine del SecoloXIX, sta facendo già discutere soprattutto sui social, ma non solo.

Il nuovo supermercato nel centro storico aprirà i battenti entro settembre in piazza Delle Erbe, il cuore della movida. Troverà spazio nei locali della pizzeria di vico Biscotti, la pizzeria Davide, chiusa da tempo dopo vicende di alterna fortuna.

Si tratta di un punto vendita Carrefour Express, e rientra quindi nella categoria di spazio più ridotto tra i franchise della nota catena della grande distribuzione organizzata. Trattandosi di un negozio di meno di 250 metri quadri ma in zona storica e classificato come “alimentare” è comunque assoggettato alle normative legate alle medie strutture di vendita.

Nuovo supermercato nel centro storico, le polemiche

Sui social si stanno scatenando i primi commenti legati alla notizia della apertura del nuovo supermercato. Il motivo è semplice: si tratta dell’ennesimo negozio legato a una catena su un territorio dove i market non mancano.

Nel raggio di poche centinaia di metri – come si può vedere sulla mappa google – esistono altri 10 supermercati, quattro a marchio Carrefour Express: uno in via di Canneto il Lungo, uno in via di Canneto il Curto, uno in vico Casana e uno in piazza Campetto. Poi altri minimarket di altre catene e due strutture più importanti, la Coop di Piccapietra e la nuova Conad all’ex mercato del pesce.

Chi è contrario all’apertura di un nuovo supermercato nel centro storico teme che lo sbarco dell’ennesimo punto franchising metta ancora più in difficoltà i piccoli negozi di vicinato a gestione familiare.

D’altra parte c’è chi pensa che la riapertura di un’attività in una delle piazze più animate di Genova vada a colmare un vuoto. Ed è evidente che in questo momento storico non sono molti i soggetti che possono permettersi l’affitto di un locale vasto e costoso come quello a ridosso dei giardini Luzzati.