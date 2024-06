Nuovo porto di Lavagna, i 5 Stelle contro il Comune: “Preoccupante mancanza di trasparenza”

Lavagna. “L’amministrazione comunale di Lavagna continua a dimostrare una preoccupante mancanza di trasparenza, specialmente in relazione alla questione cruciale del porto”. A denunciarlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Daniele Di Martino, che fa riferimento a quanto diffuso nei giorni scorsi dalla Porto di Lavagna Spa, che ha deciso di ricorrere al Tar anche per ottenere l’accesso agli atti dell’amministrazione sul contestato affidamento tramite project financing del progetto di riqualificazione dell’approdo.

Anche Di Martino sottolinea che “nonostante le reiterate richieste da parte dei consiglieri di minoranza, è stata più volte negata l’accesso a documentazione fondamentale, sollevando seri dubbi sulla volontà dell’amministrazione di operare in maniera aperta e collaborativa. A oggi ancora non si ha riscontro della relazione dell’avvocato Cuocolo circa la motivazione giuridica della scelta di assegnazione tramite project financing”.

La documentazione, prosegue il consigliere pentastellato, “è stata richiesta in occasione della commissione consiliare speciale sul porto, successivamente tramite pec l’8 gennaio 2024, poi con una interrogazione al consiglio comunale del 14 febbraio a cui non è mai stata data alcuna risposta”.

Di Martino ricorda poi che anche l’Anac si è interessata al progetto, e che il Comune di Lavagna non ha reso ancora note le richieste dell’Autorità Anti Corruzione nonostante la presentazione di un’interrogazione a risposta scritta.

“Questa situazione non solo compromette il principio democratico di trasparenza, ma ostacola anche il diritto dei cittadini di essere adeguatamente informati sulle questioni di interesse pubblico -conclude Di Martino – La mancanza di accesso alla documentazione rende impossibile per i consiglieri di minoranza svolgere efficacemente il proprio ruolo di controllo e verifica, fondamentale per garantire una gestione amministrativa corretta e responsabile”.