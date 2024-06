Nuovo Galliera, serve un decreto per sbloccare i fondi Inail: “Obiettivo cantiere a metà 2025”

Genova. Dovrebbe arrivare nel giro di un mese il decreto ministeriale necessario a dare il via libera all’utilizzo dei fondi Inail per la realizzazione del nuovo Galliera, rimasto impantanato tra l’aumento dei costi e la raffica dei ricorsi giudiziari che hanno di fatto bloccato l’iter. Il percorso è stato sancito dalla Regione con una delibera approvata a fine maggio: l’obiettivo è dirottare su Carignano i 190 milioni di euro destinati in origine al progetto Erzelli, che nascerà invece grazie a un partenariato pubblico-privato dopo la manifestazione di interesse arrivata da WeBuild. E arrivare ad aprire il cantiere a metà 2025, come auspicava Toti a marzo.

Penso non si possa parlare di cantierizzazione prima di metà del 2025. Noi auspichiamo si possa chiudere tutta l’attività amministrativa nel corso di quest’anno o nei primi mesi del prossimo anno in modo che possano partire le procedure di appalto. Questo però lo stimiamo, ma non è nella nostra possibilità di determinazione. Laddove tutto proceda per il meglio, sarà Inail a gestire, non noi.

“È una vicenda molto travagliata e lunga – spiega il direttore generale Francesco Quaglia a margine di un convegno -. Nel 2023 abbiamo ridefinito il quadro economico dell’intervento perché i ricorsi giudiziari lo hanno reso impraticabile. Abbiamo ritenuto che fosse opportuno proporre alla Regione di accedere ai finanziamenti Inail, procedura complessa ma lineare”.

In pratica Inail metterebbe tutti i soldi necessari per costruire il nuovo ospedale e consegnarlo pronto per l’esercizio e rimborserebbe all’ente le spese già sostenute per la progettazione, poi il Galliera pagherebbe un canone annuale con un tasso di interesse stabilito a livello nazionale. Quaglia lo illustra nel dettaglio: “Noi abbiamo fatto richiesta alla Regione, la Regione l’ha ritenuta praticabile e ha chiesto ai ministeri la conversione sul Galliera di risorse destinate ad altri interventi per 190 milioni. Questa procedura ha fatto sì che il ministero della Salute avviasse l’istruttoria e chiedesse alla Regione il codice del progetto che noi abbiamo trasmesso. A questo punto ci sono gli elementi istruttori affinché venga emanato, sulla base della modifica legislativa fatta lo scorso anno, un decreto ministeriale di concerto tra ministero della Salute e Mef per essere inseriti nei programmi Inail“.

Quando arriverà il provvedimento? “Alla fine di questo mese o nel corso di luglio”, risponde Quaglia. Ma l’esito non è scontato: “Il decreto ministeriale non viene emanato per il Galliera: è una rimodulazione degli interventi Inail che il ministero stesso ha chiesto a tutte le Regioni alla fine dello scorso anno. Noi ci siamo inseriti in questa procedura, la Liguria non è l’unica che chiede una rimodulazione, anche l’Emilia Romagna l’ha chiesta in seguito alle alluvioni. Si sta agendo non solo nel rispetto della legge ma secondo una procedura predefinita e perfettamente funzionante. È evidente che la decisione spetta ai ministeri competenti, a scanso di equivoci o cattive interpretazioni. Ci aspettiamo ovviamente un esito positivo”.

Se il nuovo Galliera verrà inserito nel decreto “potremo avviare con Inail le procedure formali che consentiranno di giungere alla stipula di una convenzione e alla consegna del progetto che possediamo, in modo che Inail stessa possa avviare una procedura di gara per la realizzazione dell’ospedale. Tutta la procedura sarà gestita da Inail, non da noi”.

I tempi? “Penso non si possa parlare di cantierizzazione prima di metà del 2025 – avverte il direttore generale -. Noi auspichiamo si possa chiudere tutta l’attività amministrativa nel corso di quest’anno o nei primi mesi del prossimo anno in modo che possano partire le procedure di appalto. Questo però lo stimiamo, ma non è nella nostra possibilità di determinazione”.