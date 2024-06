Nuotatori Genovesi, scudetto numero 17: tuffatori master ancora campioni d’Italia

Riccione. Presentarsi da campioni in carica per la sedicesima volta di fila metterebbe pressione a chiunque, ma «i Nuotatori Genovesi sono più forti di ogni superstizione e vincono il 17° scudetto consecutivo tuffi master», scherza Beppe La Magna Zimmermann sul numero sfortunato per eccellenza. C’era anche lui tra i cinque atleti che otto anni fa, nel febbraio 2016, sollevarono il primo trofeo e quest’anno erano allo Stadio del Nuoto di Riccione per l’ennesima vittoria. In mezzo una lunga serie di successi: l’ultimo in ordine di tempo quello maturato dal 20 al 23 giugno in occasione dei Campionati Italiani Estivi di Tuffi Masters e Propaganda 2024. In questi anni la squadra ha sfidato sé stessa, stagione dopo stagione, continuando a macinare vittorie su vittorie.

L’edizione outdoor 2024 è stata estiva solo sulla carta, considerato anche il tempo inclemente che non ha risparmiato pioggia e temperature non propriamente in media con il periodo, rendendo la manifestazione, in alcuni momenti, una gara di sopravvivenza. La Nuotatori Genovesi si è posizionata ancora in testa alla classifica di società con 313 punti. Sul podio anche la Canottieri Milano, seconda con 205 punti, e la squadra di casa, la Polisportiva Comunale Riccione, terza con 143 punti. Alle premiazioni finali era presente anche l’azzurra Elena Bertocchi: la 29enne milanese parteciperà alle prossime Olimpiadi di Parigi con l’Italtuffi.

Al termine dei quattro giorni di gare sono 25 i podi per gli atleti che si allenano alle Piscine di Albaro, tra gare individuali e sincro: 13 titoli italiani, otto medaglie d’argento e quattro di bronzo.

Ilaria De Cecco vince dalla Piattaforma, nel Sincro 3m e nel Sincro misto Piattaforma ed è seconda nel Trampolino 1m e nel Sincro Misto 3m. Marco Scagliola vince dal metro, dai tre metri e nel Sincro Piattaforma; argento nella Piattaforma. Tris di ori per Monica Andrenacci e Giuseppe La Magna Zimmermann dal metro, dai tre metri e nel Sincro 3m. Vincenzo Rialdi si aggiudica due ori dalla Piattaforma, nella gara individuale e nel sincro; argenti dal metro, dai tre metri e nel Sincro 3m. Marco Raimondo è oro nel Sincro 3m e nel Sincro Misto Piattaforma, argento dai tre metri e nel Sincro Misto 3m. Antonino Sansone vince il titolo italiano nel Sincro Piattaforma, l’argento nel Sincro 3m e due bronzi dai tre metri e dalla Piattaforma. Oro per Paolo Sassarini nel Sincro Piattaforma. Tiziana Di Sanza vince l’argento dai tre metri e due medaglie di bronzo dal metro e nel Sincro Misto 3m, quest’ultima in coppia con Danilo Zampetti.

Oltre agli atleti che sono saliti sul podio, ha preso parte ai Campionati anche Alberto Tortelli che ha contribuito con i suoi piazzamenti al risultato di squadra.

Non solo master, come sempre una classifica è stata dedicata agli atleti Propaganda. In questa edizione Andrea Cerlati ha gareggiato per la Nuotatori Genovesi nella categoria Amatori 16-24 e si è messo al collo tre medaglie: l’oro nel Trampolino 3m e i due argenti dal metro e dalla Piattaforma. Grazie ai suoi punteggi la nostra società si è classificata all’undicesimo posto con 24 punti.

«Sono molto orgoglioso di ogni componente della squadra e dei risultati ottenuti, in continua crescita gara dopo gara – sottolinea La Magna Zimmerman, che insieme a Marco Scagliola si divide tra le gare e il bordo vasca –. Ognuno di loro ha dimostrato uno straordinario spirito di squadra e dato il proprio contributo cimentandosi in gare da tutte le altezze, sia individuali, sia sincro. Adesso si ricomincia con gli allenamenti per preparare i prossimi Campionati Invernali con rinnovato entusiasmo».