No, non siamo anti-Genoa

Genova. In queste giornate in cui il calciomercato non è ancora formalmente iniziato, basta aprire qualsiasi sito online che si occupa di Genoa e Sampdoria per capire come sia tutto un rincorrersi di voci citando i pochi che, in Italia, si occupano di scambi tra squadre tutto l’anno e con autorevolezza nazionale.

Lo sport del copiare citando è diventato quasi un esercizio quotidiano e a volte qualcuno si dimentica pure la citazione.

A questa testata non piace copiare, ma occorre comunque dare le notizie e ieri, dando un’occhiata ai media francesi sull’affaire Vitinha, a chi scrive è balzato all’occhio come il tono dell’annuncio della notizia fosse completamente diverso da quello che si leggeva ‘lato Genova’. Una curiosità che mostrava l’altra faccia della medaglia di questa operazione di mercato che ha accontentato tutti: il Marsiglia perché ha ammortizzato l’acquisto esoso e poco produttivo dal punto di vista delle reti, il Genoa perché il giocatore è contento di restare e promette bene. Sempre chi scrive, per una volta, si lascia andare a un’opinione avendolo visto giocare: Vitinha è un affare e nella prossima stagione sarà tra i protagonisti, se risolverà tutti i suoi problemi. Ma l’opinione di un giornalista non va messa in un articolo in cui si espone la notizia. Spesso ce ne dimentichiamo in un settore in cui il giornalista-tifoso sembra essere la norma.

Scherza coi fanti ma lascia stare i santi è un detto che oggi si può applicare alle squadre di calcio. Guai al mondo se si mette in luce qualcosa che viene percepito come un implicito attacco alla Società anche se non lo è.

Ormai dovrei esserci abituata: quando avevo citato una fonte attendibile dal Qatar, attiva nel campo dell’informazione, sgonfiando le voci sull’effettivo interesse dell’ormai famigerato sceicco nei confronti sulla Sampdoria, ero finita nell’occhio del ciclone nei forum blucerchiati come nemica della causa doriana. Spulciando nella mia attività professionale erano usciti anche del libri sul Genoa. Automaticamente ero stata identificata come “bibina”, invece sono solo una freelance che scrive anche su commissione.

Ieri i commenti sotto l’articolo su Vitinha evidenziavano come, ancora una volta, i social non perdonino. Aprire l’articolo forse costa troppo tempo e leggere questo paragrafo avrebbe probabilmente fatto capire che non c’era nessun retropensiero negativo nel dare la notizia: “Esultano tanti tifosi rossoblù, che hanno riconosciuto subito il valore del centravanti portoghese. Lo stesso Alberto Gilardino aveva espressamente richiesto alla Società di fargli un regalo in questo senso proprio nell’ultima conferenza di fine campionato. Diverso ‘il sentiment’ sui media francesi, che probabilmente hanno poco seguito le vicende di Vitinha in rossoblù e ne ricordano solo gli aspetti negativi”.

In diversi commenti è stata contestata la sigla all’articolo. C’era un motivo: sino a ieri cercando nome e cognome della sottoscritta, usciva un risultato che indicava indirizzo di casa e numero di telefono personale. Da oggi questo risultato non c’è più, per cui ecco che è venuto meno il motivo di siglare. Troverete Emanuela Mortari sia sotto gli articoli sul Genoa, sia sotto quelli sulla Sampdoria visto che la redazione sportiva ha scelto di non dedicare i giornalisti a una o all’altra squadra.