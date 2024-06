Nervi Music Ballet: servizio navette Amt per assistere agli spettacoli

Genova. Prosegue la collaborazione tra AMT e Fondazione Teatro Carlo Felice di nuovo insieme, con un accordo di collaborazione, per coniugare cultura e trasporto pubblico. In occasione del Nervi Music Ballet Festival, AMT organizza un servizio di bus navetta gratuito da Brignole a Nervi per tutti coloro che sono in possesso del biglietto di uno degli spettacoli organizzati dal

Teatro ai parchi di Nervi.

Di seguito riportiamo il servizio navetta dettagliato:

Serate del 28 e 30 giugno e del 3, 4, 9, 12 e 25 luglio

Partenze da Brignole per Viale Franchini: ore 19.00, 19.30, 20.00

Partenze da Viale Franchini per Brignole: ore 23.30, 00.00, 00.30

Serate del 6, 14 e 28 luglio

Partenze da Brignole per Viale Franchini: ore 19.00, 20.00

Partenze da Viale Franchini per Brignole: ore 23.30, 00.30

Serate del 19 e 20 luglio

Partenze da Brignole per Viale Franchini: ore 19.00, 19.30, 20.00

Partenze da Viale Franchini per Brignole: ore 00.00, 00.20, 00.50

Questo servizio navetta è pensato per facilitare l’accesso agli spettacoli e offrire una comoda alternativa di mobilità per tutti gli appassionati di musica e balletto.