Nervi, al via secondo lotto dei cantieri: viabilità modificata fino a fine settembre

Genova. Continuano i lavori a Nervi nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano del borgo nelle sue vie principali: dopo la chiusura del primo lotto, in questi giorni sono in partenza le lavorazioni per il secondo lotto – a sua volta diviso in due fasi – che dovrebbero terminare entro la fine di settembre. Sarà quindi un’estate di cantieri con ripercussioni sulla viabilità.

Nello specifico la prima fase, dal 5 giugno al 31 luglio, prevede la chiusura la traffico di via Oberdan dall’intersezione con viale Franchini di ponente fino al viale privato Croce. Saranno garantiti gli accessi ai passi carrabili grazie alla presenza di movieri, e i mezzi in uscita dovranno guadagnare la viabilità in direzione levante. I divieti saranno operativi nei giorni feriali dalle 8 alle 17, mentre nei giorni festivi sarà ripristinato il doppio senso di marcio, esclusa la zona compresa tra viale Franchini e il civico 83, che resterà occupata dal cantiere.

Successivamente, a partire dal 1 agosto fino al 26 settembre, la lavorazioni si sposteranno verso levante, tra viale privato Croce e il civico 99 d via Oberdan. Il nucleo del cantiere sarà tra i civici 91 e 99, e nei restanti tratti a ponente e a levante sarà regolato il traffico per il solo accesso ai passi carrabili da movieri con le medesime tabelle orarie della prima fase.

Durante tutti questi lavori la parte restante di via Oberdan fino a piazza Pittaluga sarà interdetta alla circolazione salvo per gli aventi diritto. Per questo motivo resterà operativo il doppio senso di marcia da piazza Pittaluga a via Chiesa Plebana in viale Franchini, con obbligo poi di svolta in via Campostano.

Anche il servizio di trasporto pubblico varierà: la linea 515 avràdi capolinea in largo E.Pesce, seguendo poi il percorso di via Oberdan via Franchini, piazza Pittaluga, via M.Sala, largo Bassanita, via S.Ilario, via Somma, largo E.Pesce, via Gianelli, Quinto, via Gianelli, e capolinea nuovamente in largo E.Pesce

Il progetto è stato redatto dai tecnici di Aster e dà seguito al processo iniziato negli anni scorsi con l’ampliamento dei marciapiedi e la creazione di nuovi spazi di aggregazione. Verrà mantenuta la pavimentazione delle banchine in cubetti di porfido, mentre la sede carrabile sarà in bitume albino di tipo trasbit, già usato ad esempio nelle strade di pregio del centro, e in alcuni tratti verrà portata allo stesso livello del marciapiede.