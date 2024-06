Nel giorno di San Giovanni Battista la consegna del Recchelino d’oro a don Pasquale Revello

Recco. Avverrà lunedì 24 giugno alle ore 9 nella sala del consiglio comunale del municipio, in apertura delle celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, contitolare della parrocchia di Recco, che avranno il loro culmine con la celebrazione delle ore 11 in chiesa, la consegna solenne del riconoscimento Recchelino d’oro a don Pasquale Revello, già parroco della città.

I componenti della commissione presieduta dal sindaco Carlo Gandolfo coadiuvato nello specifico compito dal presidente del Consiglio comunale uscente Paolo Badalini, era formata sia da consiglieri comunali, sia da esponenti delle categorie e delle associazioni cittadine: Francesca Aprile, Gian Luca Buccilli, Alice Diena, Andrea Ognio, Alessandro Pellegrini, Ivana Romano e Sergio Siri.

L’inserimento di esponenti della società civile era stata auspicata da tutti nel dibattito in capo alla commissione Affari istituzionali del Comune e ciò aveva portato alla modifica dell’attuale regolamento, approvata nel marzo scorso.

“La scelta della candidatura di don Revello – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – presa all’unanimità da parte della commissione riunitasi ad aprile di quest’anno, subito prima delle elezioni, premia uno dei più autorevoli esponenti della Chiesa cattolica del Golfo Paradiso. Conferiamo il più alto riconoscimento civile cittadino a don Revello per ringraziarlo della costante vicinanza dimostrata in questi anni alla nostra comunità, occasione che ci permette di rafforzare e confermare quel legame di rispetto, cordialità e collaborazione che unisce la Chiesa di Recco alle istituzioni cittadine e alle diverse espressioni della vita sociale”.

Questa la motivazione con la quale il riconoscimento verrà conferito: “Per essersi sempre impegnato nel tessuto cittadino aiutando il prossimo ed avendo sempre una parola di conforto e un gesto concreto di sostegno nei confronti di chi a lui si rivolgeva ottenendo così la stima, l’ammirazione e la riconoscenza dei suoi parrocchiani”.

Nato a Recco il 12 settembre del 1935, ordinato sacerdote il 29 giugno 1959, don Pasquale Revello è stato titolare della chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Bono e Battista in Recco dal 1991 al 2022. In precedenza ha ricoperto una posizione apicale presso la cappella San Giuseppe nel popoloso quartiere di San Rocco in Recco. Successivamente è stato titolare della chiesa parrocchiale di Polanesi e di quella di San Rocco di Vernazza nel quartiere genovese di San Martino. Nel corso del suo servizio sacerdotale, don Pasquale Revello ha ispirato la nascita di numerose associazioni di volontariato, attive nella tutela della vita, nel sostegno concreto a favore delle persone svantaggiate e più in generale nell’ambito della pastorale giovanile. Preziosa e fertile è stata, ed è tutt’ora, l’attività esercitata da don Revello presso l’Opera Papa Benedetto XV, che ospita ragazze e giovani donne che hanno conosciuto esperienze di vita di rilevante complessità. Don Pasquale Revello ha anche svolto l’attività di docenza presso il seminario arcivescovile e l’istituto professionale Buonarroti in Genova, nonché negli istituti scolastici della città. Attualmente riveste l’incarico di amministratore parrocchiale della Chiesa di San Martino di Polanesi. Nel 2006 a don Revello è stato conferito il titolo di cavaliere al merito della Repubblica per nomina del presidente Giorgio Napolitano.