Genova. Continua il fermento cittadino intorno al relitto emerso dagli scavi del cantiere della Foce, dove dal terreno hanno fatto capolino i resti di una nave risalente agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un ritrovamento che ha creato molta curiosità in città e che ha messo in moto la memoria collettiva della popolazione genovese, tra lontani ricordi e racconti dei nonni.

Che il relitto fosse di un mezzo da sbarco, Genova24 lo aveva ricostruito nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento, grazie ai contributi di storici militari e della comunità virtuale che si è appassionata dietro a questo ritrovamento: oggi la conferma arriva anche dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e del Paesaggio di Genova, che in questi giorni ha proceduto a fare rilievi e ricerche sul relitto, individuato come un mezzo da sbarco inglese spiaggiato alla Foce durante una mareggiata del maggio 1945: si tratta di un Landing Craft Tank, vale a dire predisposto anche per mezzi pesanti come i carri armati, in uso nella Royal Navy.

Da qui due domande seguono spontanee. Quale sarà il destino del relitto? Questo ritrovamento impatta in qualche modo con i lavori del cantiere? A rispondere a Genova24 il vicesindaco Pietro Piciocchi: “La prima cosa che possiamo dire è che i cantieri non si fermano – spiega – al momento non sono previste ulteriori lavorazioni in quella zona, mentre si lavora in altri punti del cantiere. Seguendo il cronoprogramma, abbiamo una finestra temporale di circa un mese e mezzo per capire come gestire questo ritrovamento che per la sua importante storica e anche emotiva ha un grande interesse per l’amministrazione civica che sta valutando insieme alla Soprintendenza come valorizzarlo”.

Soprintendenza che però in queste ore ha scritto all’amministrazione civica chiedendo ulteriori misure in tutela della nave: “E’ stata avviata una verifica di interesse per il relitto, un provvedimento scattato come atto dovuto – sottolinea Piciocchi – e ci è stato richiesto un intervento di pulizia del relitto e i rilievi aerofotogrammetrici (che permetteranno una ricostruzione in 3d dello scafo, ndr). Poi ragioneremo con loro in tempi brevissimi sul tipo di valorizzazione che potrà essere fatta senza ostacolare i cantieri che non possono mancare l’obiettivo di Euroflora 2025, e per i quali la scadenza rimane il prossimo dicembre”.

Ancora presto però per capire il destino di quello che resta dello scavo della nave da sbarco con cui gli Alleati, nell’immediato dopoguerra, rifornivano le truppe presenti a Genova il cui porto era in rovina a causa di bombardamenti e sabotaggi. “E’ prematuro oggi dire che cosa si potrà fare di questo relitto – conclude il vicesindaco – per prima cosa bisogna valutare il suo stato di conservazione e poi le strade potranno essere tante, dall’asportazione totale al mantenimento in sito, al prelevamento di una parte considerata più significativa. Oggi non ci possiamo sbilanciarci, ma possiamo dire che lavoriamo insieme alla Soprintendenza per valorizzare questa opportunità, conservando traccia e memoria della storia e della identità della nostra città”.

guarda tutte le foto 38



La nave della Foce: il relitto dimenticato della Seconda Guerra Mondiale

Nel frattempo, l’intelligenza collettiva e tutta umana dei genovesi ha trovato un nuovo pezzo di questo affascinante “mosaico storico”: sulla pagina facebook Foto Genova Antica, una vera e propria miniera di reperti, viene ripostata la foto risalente alla fine degli anni 40, in cui si vede chiaramente che la spiaggia della Foce ha due navi arenatesi: la posizione degli scafi e la loro sagoma confermano ancora una volta l’origine di questa incredibile storia, riemersa con tutti i suoi intrecci quando la memoria stava per archiviarla nell’oblio della nostra modernità.

La foto di copertina è composta da uno scatto di Drone Genova e dalla foto carica sul gruppo Facebook Foto Genova Antica