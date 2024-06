Genova. Musica a tutto volume e festeggiamenti fino all’alba: la nave da crociera Celebrity Ascent, che ha ospitato il matrimonio di Anant Ambani, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani, e Radhika Merchant, ha attraccato a Genova questa notte, svegliando decine di persone dei quartieri che si affacciano sul porto.

Tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini che si sono trovati loro malgrado coinvolti nella festa di nozze più caciarona dell’anno, iniziata ieri pomeriggio a Portofino, e che ha visto tra gli invitati (anche se non si sa se abbiano poi presenziato) celebrità mondiali, come Mark Zuckerberg, di Bill Gates e di John Elkan.

Un matrimonio extra large, che ha visto circa 1200 persone invadere ieri la piazzetta di Portofino per “godersi” la bellezza del borgo marinaro più famoso del mondo. In serata la festa sulla nave da crociera, che verso le tre ha raggiunto il porto di Genova, con la musica che non si è fermata fino al mattino. Tantissime le segnalazioni, divulgate anche sui social, di cittadini basiti dallo spettacolo notturno inaspettato, ingombrante e per molti considerato molesto.