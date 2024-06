Musica a Sant’Anna, successo di pubblico per la seconda edizione del festival

Genova. La suggestione dei luoghi e delle atmosfere, insieme al talento dei tanti artisti partecipanti, hanno fatto della seconda edizione del festival Musica a Sant’Anna un successo di pubblico. Da giovedì 20 a sabato 22 giugno il sagrato e la chiesa di Sant’Anna a Genova hanno accolto i concerti e gli eventi organizzati in sinergia tra l’associazione Genova Sinfonietta e Convento e Antica Farmacia di Sant’Anna.

Tra i partecipanti, nel pubblico, anche presenze istituzionali come il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli, e la consigliera Elena Manara, che hanno espresso i loro complimenti agli organizzatori per il lavoro svolto, invitando ad andare avanti, anche con il supporto dell’amministrazione.

“Penso che eventi come questo abbiano una rilevanza incredibile per la città – sono state le parole del sindaco Bucci, presente al concerto in chiesa del 21 giugno – non fanno parte del calendario internazionale, e non c’è una regia dall’alto, ma dal basso ed è ciò che conta veramente: è quella che dà significato e fa arrivare le persone, ed è quindi compito dell’amministrazione aiutare iniziative così. Sono molto affezionato a questa bellissima chiesa dove di recente si è spostata mia figlia, a questo luogo lontano dal caos ora si unisce la musica che sublima, fa pensare a cose più alte. Sono momenti importanti e la città deve poter garantire occasione del genere ai cittadini, e noi vogliamo che succeda”.

“Come la scorsa edizione, Genova Sinfonietta ha selezionato gli artisti attingendo dal talento – sono le parole di padre Michele Goegan – Il risultato è stato un ascolto di rara bellezza: il sagrato e la chiesa di Sant’Anna sono diventati il palcoscenico di un viaggio tra cultura, suono e arte. Ringraziamo il pubblico che anche quest’anno ha restituito l’energia spesa per l’organizzazione e realizzazione del Festival, si è percepito l’affetto così come il trasporto che l’Arte sa regalare. Siamo già proiettati alla prossima edizione”.

Soddisfatta anche l’associazione Genova Sinfonietta: “Questa seconda edizione del Festival è stata per noi ancora più intensa, sia dal punto di vista progettuale e organizzativo, sia artistico, della precedente – dicono – riscontrare così tanta gioia e partecipazione nel pubblico ci ha davvero ripagato delle energie investite. Siamo grati alle forze che, in sinergia con le nostre, hanno sostenuto economicamente questo Festival, affiancandoci come produttori: Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Il sindaco Marco Bucci, l’assessore Paola Bordilli ed Elena Manara della Camera di Commercio hanno inoltre confermato, con la loro presenza ad alcuni concerti, grande attenzione e sensibilità verso la nostra proposta. Vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale ai padroni di casa: Convento dei Frati Carmelitani Scalzi e Antica Farmacia di Sant’Anna, per aver creduto in questa iniziativa e aver contribuito alla sua realizzazione logistica, soprattutto grazie a Silvia Piacentini e Laura Rudelli, per il grande lavoro organizzativo, di comunicazione pubblicitaria sempre puntuale ed efficace e per aver condotto le visite guidate che sono parte integrante di questo Festival. Nel ringraziare l’Associazione Musicaround per averci offerto uno dei bellissimi concerti del Festival con il Ring Around Quartet, vogliamo ricordare tutti i meravigliosi artisti che hanno accettato il nostro invito e ci hanno accompagnato in questo viaggio attraverso la canzone, mostrandone anime e colori diversi attraverso le epoche e gli stili. La loro arte e la loro umanità hanno incontrato il pubblico in uno scambio palpabile, che ci ricorda il senso più puro del fare musica: condividere qualcosa con amore, un’energia fisica che può plasmare le cose del mondo”.

Tre le giornate di musica: le date del Festival 2024 si sono intrecciate al Solstizio d’estate e alla Festa della musica, celebrata il 21 giugno. Il tema di Musica a Sant’Anna di quest’anno è stato non a caso la canzone, intesa nella più ampia rosa dei suoi significati, dai madrigali alla canzone d’autore contemporanea, dalla musica folk alla Canzona del Quartetto per archi op. 132 di Beethoven, tra suggestioni e storie musicali.

“Songs without words”, concerto dell’Orchestra d’archi di Genova Sinfonietta, ha aperto l’edizione di Musica a Sant’Anna. Si sono poi succeduti, con partecipazione di pubblico sempre intensa, la cantautrice Roberta Barabino con Tristan Martinelli, il Ring Around Quartet, e ancora il Duo l’Amaranta (Lucia Cortese, soprano e Marta Celli, arpa) e il Quartetto Lumen (Giacomo Agazzini, violino; Carlotta Conrado, violino; Giorgia Lenzo, viola; Claudia Ravetto, cello). Come sempre, ogni sera Genova Sinfonietta e i suoi musicisti hanno offerto, nel loggiato dell’Antica Farmacia, una breve guida all’ascolto gratuita dei concerti per scoprire curiosità sugli artisti coinvolti e il mondo musicale. Ancora, sono tornate anche per questa seconda edizione di Musica a Sant’Anna le speciali visite guidate alla Chiesa dei Frati Carmelitani Scalzi e all’Antica Farmacia di Sant’Anna con Frate Ezio, il frate erborista, in compagnia dell’architetto Silvia Piacentini e di Laura Rudelli, storica dell’arte.

Musica a Sant’Anna si è svolto con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.

Gli organizzatori del Festival

Genova Sinfonietta è un’associazione culturale nata nel 2022 come spazio di condivisione armonica della cultura e della bellezza in ogni sua forma. Al centro della sua attività vi sono concerti e progetti divulgativi anche trasversali, basati sulla contaminazione tra discipline diverse, progetti di volontariato all’interno di carceri, ospedali, case di riposo, valorizzazione delle bellezze tipiche del nostro territorio.

Il convento di Sant’Anna, con la sua chiesa del XIV secolo e la sua Antica Farmacia, è un piccolo gioiello, un luogo dell’anima, ricco di storia, arte e tradizione erboristica.