Muore sciacciato dai cingoli del trattore: l’incidente a Varese Ligure

Genova. Nel primo pomeriggio a Varese Ligure, in località Teviggio, un uomo di 64 anni è morto schiacciato da un trattore. Vano l’intervento del 118 e delle pubbliche assistenze “India”, di Varese Ligure e San Pietro Vara.

Data la gravità dei traumi riportati, dall’aeroporto Colombo era decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per poter trasportare velocemente il paziente al San Martino; spirato l’uomo, il velivolo è stato fatto rientrare alla base.

Il 64enne a quanto pare non era dipendente da alcuna ditta e stava lavorando la propria terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brugnato per chiarire la dinamica dell’infortunio. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, come l’area dove è avvenuto l’incidente. La salma è a disposizione della magistratura che potrebbe disporne l’autpsia.