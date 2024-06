Morto improvvisamente a 34 anni Fabio Manzella, attivista genovese di Fridays for Future

Genova. È morto improvvisamente oggi all’età di 34 anni Fabio Manzella, per anni attivista genovese del movimento Fridays for Future e candidato del Partito Democratico alle ultime elezioni comunali.

Manzella lavorava come agente immobiliare e nelle ultime settimane aveva scoperto di avere un tumore che gli ha lasciato pochissimi giorni di vita.

È stato anche uno dei portavoce di Fridays for Future, il movimento ambientalista internazionale fondato da Greta Thunberg, ha contribuito a organizzare diverse manifestazioni e ha prodotto alcuni numeri della rivista Magazine For Future.

“Un amico da sempre impegnato nel sociale e nelle battaglie per l’ambiente, sei mancato troppo presto e troppo velocemente”, lo saluta Massimo Ferrante, componente della segreteria del Pd ed ex presidente del Municipio Bassa Valbisagno. Gli attivisti del movimento ricordano in particolare “il suo entusiasmo e la sua ragionevolezza“.

Manzella aveva scelto di essere cremato e nei giorni successivi ci sarà un incontro per ricordarlo a Villa Imperiale. I dettagli saranno comunicati in seguito.