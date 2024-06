Mobilità sostenibile, il BicibuSauro va in vacanza con un regalo speciale per tutti

Genova. Si è conclusa questa mattina l’iniziativa del BicibuSauro, il bike-to-school che ha coinvolto 27 alunni della scuola primaria Nazario Sauro dell’istituto comprensivo Albaro nell’ultima “tappa” dell’anno scolastico 2023/2024.

I bambini hanno consegnato all’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni e alla consigliera comunale e mobility manager dell’Istituto comprensivo Tiziana Notarnicola lo speciale album di figurine raffigurante tutte le persone che hanno preso parte al BicibuSauro e hanno contribuito a renderne possibile la realizzazione.

Durante il trasferimento nella sede temporanea di via Liri, per motivi di elevata pendenza della strada, che non consentiva il solo utilizzo della bici, il Comune di Genova, per mantenere viva l’iniziativa, ha messo a disposizione una navetta nel tratto compreso tra la vecchia e la nuova sede della scuola. Alle tre “edizioni” intermodali del BicibuSauro ha aderito complessivamente un terzo degli alunni di tutta la scuola primaria.

Partendo da piazza Paolo da Novi, alunni e accompagnatori – i cosiddetti “angeli custodi” – hanno quindi potuto continuare ad arrivare in corso Italia con il loro mezzo preferito, per poi proseguire con il bus fino alla destinazione finale.

“Ringrazio di cuore i bambini della scuola primaria Nazario Sauro che mi hanno voluto omaggiare del loro album di figurine – dichiara l’assessora Brusoni – Andare a scuola tutti insieme in bicicletta, accompagnati da adulti volontari in qualità di angeli custodi, è una bellissima iniziativa per la mobilità sostenibile che la nostra Amministrazione sostiene con entusiasmo. Infatti, alla base del bicibus come del pedibus ci sono valori importanti quali aggregazione, sostenibilità ambientale, sicurezza stradale e promozione del benessere psicofisico di grandi e piccoli. Valori che è importante portare avanti per la crescita culturale, sociale e ambientale della nostra città”.

“È molto bello tornare in sella dopo mesi di assenza a causa del trasferimento della sede scolastica – ha dichiarato la locomotiva del BicibuSauro Ica Arkel – Sono davvero contenta che il Comune di Genova si sia reso conto dell’importanza dell’iniziativa e abbia pertanto dotato i bambini di un mezzo per raggiungere la nuova scuola. Se tutto questo è stato possibile lo dobbiamo al Comune ma anche alla nostra instancabile Mobility Manager. Quest’anno molti dei pionieri della prima edizione hanno concluso il loro ciclo scolastico alla scuola primaria, e salutarli con un album celebrativo che riconosce la loro storia e i loro sforzi è davvero una cosa importante”.