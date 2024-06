Mini rave party sulle alture interrotto dai carabinieri: denunciato l’organizzatore

Genova. Aveva organizzato una festa con musica e alcol sulle alture di Sestri levante, su un terreno privato di un’area boschiva in località Cascine ma il mini-rave è stato interrotto sul nascere dai carabinieri.

E’ successo nella tarda serata di ieri. I militari dell’Arma sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni di alcuni residenti della piccola frazione. Hanno trovato un gruppo di 20 ragazzi che avevano iniziato una sorta di festa, con musica ad alto volume e alcolici

L’evento è stato interrotto dai carabinieri che hanno identificato tutti i partecipanti e denunciato l’organizzatore per la “riunione non autorizzata” mentre altri due giovani nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hascisc e stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.