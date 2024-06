Migranti, la Sea Eye è arrivata a Genova: 51 persone sbarcate a terra

Genova. Ha attraccato questa mattina nel porto di Genova la nave “Sea Eye 4“, battente bandiera tedesca, con a bordo 51 migranti messi in salvo durante una missione umanitaria nel canale di Sicilia.

Il viaggio, dopo il fermo amministrativo di due mesi presso il porto di Taranto, è terminato a ponte Colombo, proprio a fianco la nave da crociera extra lusso ‘Celebrity Ascent’ con gli oltre mille invitati per le nozze del figlio del magnate indiano Mukesh Ambani e che in queste ore ha fatto parlare di sé per via della musica ad altissimo volume diffusa in tutta la città.

I migranti, in prevalenza adulti provenienti da Gambia Nigeria, Senegal e Ghana, sono in condizioni di salute stabili. Ad accoglierli sulla banchina la croce rossa, le forze dell’ordine e il personale della Prefettura di Genova.