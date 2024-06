Migranti al Righi, Pastorino e Bruzzone: “Anche le condizioni dell’ostello sono un tema”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone (Linea Condivisa – Rossoverdi) una nota sulla questione del trasferimento dei migranti dall’ostello della gioventù del Righi.

“Abbiamo seguito con attenzione le decisioni assunte dal Comune di Genova sulle persone che sono ospitate presso l’Ostello della Gioventù del Righi. In primo luogo, siamo perfettamente d’accordo sul principio che le persone non possano essere trattate come pacchi e che meritino in ogni situazione il rispetto della loro dignità e della loro condizione umana. Per questo ci sorprende la decisione di spostare immediatamente le persone oggi ospitate in quella struttura, senza sapere che tipo di garanzie verranno loro date. Ci preme sottolineare alcune considerazioni che sembrano mancare nei vari comunicati stampa e appelli che stiamo leggendo“.

“L’Ostello della Gioventù in questione fa parte di un progetto depositato e firmato dall’allora Consigliere Municipale Vincenzo Palomba e dall’Assessora del Municipio I Centro Est Daniela Manziano, avente per oggetto la rigenerazione della struttura in questione, per restituire spazi importanti al quartiere di Oregina, a favore di bambini, bambine e famiglie e delle categorie più fragili“.

“A tale progetto fecero seguito le solite promesse del Sindaco e dell’Assessore Piciocchi, per cui i primi interventi di ristrutturazione sarebbero dovuti partire a settembre 2023. Naturalmente sia il sindaco Bucci sia l’assessore citato, che ogni volta appaiono come risolutori di problemi, non sono stati in grado neanche in questa situazione di mantenere fede a quanto promesso e per altro richiesto dal Municipio I, anche perché, come dimostrato, ogni volta che il Comune ha un’emergenza (parola spesso usata a sproposito) usa l’Ostello come risoluzione dei problemi alloggiativi da almeno quattro anni“.

“Ci preme però sottolineare una questione, anche per chi parla di questa vicenda con, a nostro giudizio, mancanza di informazioni fondamentali. Dal punto di vista strutturale e logistico l’ostello è in forte difficoltà e forse prima di fare certe affermazioni, bisognerebbe accertare anche le condizioni igieniche e sanitarie in cui sono state fatte vivere le persone ad oggi ospitate. Proprio perché le persone non solo non sono pacchi, ma sono donne, uomini, bambine e bambini che hanno il diritto di vivere in luoghi dignitosi, salubri e puliti“.

“Ciò che emerge da questa brutta storia è il solito atteggiamento della giunta Bucci-Piciocchi, che come ha disatteso il progetto di rigenerazione dell’Ostello della Gioventù del Righi, dopo averlo richiesto, continua ad evitare ogni confronto con la cittadinanza, salvo poi imporre un mostro ecologico come l’inutile funivia Principe/Righi. Imposizione fatta attraverso un’opera di puro marketing con cui far passare per opere compensative al mostro della funivia, interventi assolutamente necessari e richiesti da anni. Quali per esempio l’allargamento della parte terminale di Via Lagaccio o la ristrutturazione della SATI per i parcheggi“.

“Questa giunta dal naso lungo, prima propaganda progetti sui quartieri, poi non li realizza, e infine, come terza mossa, fa apparire come misure di compensazione alle proprie imposizioni edilizie, interventi che in realtà erano già previsti da anni“.

Il consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa, Gianni Pastorino e il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone.