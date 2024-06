I migliori panifici liguri secondo il Gambero Rosso: cinque sono a Genova

Genova. Sono 10 i panifici liguri inseriti nella sesta edizione della guida del Gambero Rosso “Pane e panettieri d’Italia“, cinque dei quali a Genova, uno new entry.

La prestigiosa rivista ha stilato l’elenco degli “artigiani della farina“, ponendo l’attenzione sul processo produttivo e le materie prime. Circa il 10% dei panifici censiti nella nuova guida coltiva direttamente i propri grani, “un forte segnale che testimonia la crescente attenzione verso la filiera corta e la valorizzazione delle produzioni locali – spiegano – Perché un pane che nasce dal seme che germoglia nella stessa terra in cui viene lavorato non può che raccontare un’identità precisa, un vero e proprio ‘terroir’, come direbbe il maestro Davide Longoni. Un ritorno alle tradizioni e alle tecniche di lavorazione che si tramandano di generazione in generazione e che non cedono alla schiavitù della mollica alveolata”.

Tornando alla Liguria, nessuna delle dieci insegne inserite nell’elenco ha ottenuto gli ambiti “Tre Pani”, il punteggio massimo, ma quasi tutti ne hanno ottenuti due, a testimoniare una cultura che cresce. Sono tutte tra Genova e Savona, mentre Imperia e La Spezia restano, per questa nuova edizione, scoperte.

A Genova i Due Pani sono andati all’Antico Forno Patrone di via Ravecca, Al forno di Albaro, al Panificio e Grissineria Claretta in via della Posta Vecchia e al Panificio Mario di via San Vincenzo. Nuovo ingresso per Billi Panedellanno1000 di via Cesarea, dove il lievito madre vivo si sposa con farine di vecchi grani macinate a pietra, una lunga lievitazione e cottura nel forno a legna.

Nella top ten ligure del Gambero Rosso ci sono poi Panificio Silviè a Borzonasca, l’Antico Forno a legna da Carlo a Montebruno e, a Savona e provincia, Rotondo pani e grani, Zio Pagnotta ad Albenga e Pan per Focaccia a Cairo Montenotte.