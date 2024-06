Genova. Il rapido transito di un disturbo in quota sull’Europa meridionale nella giornata di oggi porterà condizioni di instabilità su tutta la regione, con sviluppo di temporali anche di forte intensità accompagnati anche da grandine. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 13 giugno

Avvisi

Temporali forti in mattinata, in prevalenza sul centro-levante della regione. Forti raffiche di vento associate ai temporali.

Cielo e fenomeni

Nelle primissime ore del mattino temporali anche di forte intensità in prevalenza dal Savonese orientale verso levante. Sviluppo di fenomeni convettivi anche sul ponente della regione, seppur di minore intensità; possibile sviluppo di fenomeni associati all’attività temporalesca quali grandine e vento forte. Dalla tarda mattinata/ore centrali attenuazione dei fenomeni e schiarite diffuse su tutta la regione, ma permarrà ancora nel pomeriggio diffusa instabilità, che favorirà quindi lo sviluppo di isolati temporali specialmente su Alpi Liguri, Tigullio e relativo entroterra.

Venti

Nord-Nord Est in mattinata su tutta la regione, in rotazione nelle ore centrali dai quadranti meridionali.

Mari

Inizialmente mosso a ponente, molto mosso a levante; in lenta scaduta nel corso della giornata fino a mosso su tutta la regione.

Temperature

Minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Costa: Min: +16/+19°C – Max: +19/+22°C

Interno: Min: +8/+15°C – Max: +16/+23°C

Venerdì 14 giugno

Cieli e fenomeni

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, con addensamenti più compatti tra Savonese orientale e Spezzino occidentale, dove non si escludono brevi piovaschi.

Venti

Moderati dai quadranti meridionali. Raffiche fino a forti di Libeccio sui capi esposti dell’Imperiese.

Mari

Inizialmente poco mosso, in aumento fino a mosso nel pomeriggio sull’Imperiese. Nuova scaduta nel corso della serata.

Temperature

Nuovamente in calo le minime, stazionarie le massime.

Sabato 15 giugno

Avvisi

Raffiche di vento in regime di burrasca (80-90km/h) sui crinali esposti del settore centrale.

Cielo e fenomeni

Giornata variabile, con addensamenti più compatti tra Savonese e Genovesato, con deboli fenomeni associati in prevalenza tra il Voltrese e l’Arenzanese.