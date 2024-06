Genova. Nelle prossime ore una goccia fredda, proveniente dai quadranti settentrionali, andrà a gettarsi sul Mar Ligure e porterà spiccata instabilità. All’inizio della settimana prossima la persistenza della bassa pressione in quota sul comparto italiano centro-settentrionale influenzerà fortemente il meteo anche in Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per domenica 23 giugno

Avvisi

rovesci e temporali, anche di forte intensità, specie tra la notte ed il mattino. Ventilazione fino a forte o di burrasca dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e il primo mattino graduale evoluzione dei temporali verso il centro-levante regionale con l’attivazione di intensi nuclei marittimi. Nelle ore centrali della giornata generale pausa precipitativa accompagnata da schiarite, anche se non si escludono comunque locali piovaschi o rovesci stante la situazione prettamente instabile. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci temporaleschi nelle zone interne che, con moto est-ovest, tenderanno a coinvolgere anche tratti della fascia costiera tra le ore pomeridiane e quelle serali.

Venti

moderati o forti, con locali rinforzi fino a burrasca, settentrionali tra Genova e Capo Mele, moderati da est/sud-est a levante e variabili sull’imperiese.

Mari

mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante in mattinata.

Temperature

minime stazionarie o in lieve calo, più marcato nelle zone interne. Massime in leggera diminuzione ovunque. Costa: Min: +16/+21°C – Max: +22/+26°C. Interno: Min: +8/+17°C – Max: +16/+21°C

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per lunedì 24 giugno

Avvisi

nessuno.

Cielo e fenomeni

ancora instabilità diffusa. Nel corso della giornata sono attesi rovesci e temporali, specie nelle zone interne, ma non mancheranno interessamenti della fascia costiera (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele.

Mari

generalmente mosso

Temperature

stazionarie o in lieve aumento

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per martedì 25 giugno

Non cambia lo scenario meteorologico, ancora spiccate condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti