Genova. Tra notte e mattina nuvolosità sparsa alternata ad ampi spazi soleggiati, ma sarà possibile la formazione di qualche rovescio in prossimità della costa, specie del centro-ponente. Dalle ore centrali della giornata sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne, fenomeni di forte intensità e che potranno assumere carattere grandinigeno. Lungo la fascia costiera prevalentemente asciutto con velature in transito, anche se non si escludono locali e temporanei sconfinamenti di piovaschi dalle zone interne. In serata generale attenuazione delle precipitazioni, fatta eccezione per qualche locale piovasco sullo spezzino.

Un’area depressionaria, distaccata dal flusso principale e accompagnata da aria fredda in quota, determina una chiusura di settimana instabile su alcune zone del settentrione. Da lunedì graduale indebolimento e spostamento della struttura verso levante.

Venti: nella prima parte di giornata deboli o al più moderati orientali, poi deboli meridionali lungo la fascia costiera.

Mari: localmente mosso in mattinata, poco mosso a seguire.

Temperature: massime stazionarie od in leggero calo sui versanti padani orientali, per il resto valori termici in lieve aumento.

Costa: Min: +13/+18°C – Max: +22/+25°C

Interno: Min: +3/+13°C – Max: +16/+25°C