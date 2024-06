Genova. Il cedimento dell’anticiclone favorisce l’ingresso di una nuova perturbazione, seconda parte di domenica caratterizzata da forti temporali sull’arco alpino e sulla pianura Padana, ma qualche effetto si avvertirà anche sulla nostra regione. Ad inizio settimana permarranno spiccate condizioni di variabilità. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 9 giugno 2024

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

gran parte della giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole ed addensamenti, localmente compatti e che potranno dar luogo a piovaschi, più probabili a ponente. Verso sera formazione di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, ad iniziare dalle Alpi Liguri in successiva possibile estensione al resto della regione. Infine, tra la tarda serata e la successiva notte concentrazione dei fenomeni sul centro-levante, specie interno.

Venti

tra deboli e moderati da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Nel corso della giornata rinforzi fino a tesi o forti.

Mari

mosso, a tratti molto mosso sugli estremi della regione.

Temperature

in aumento, i valori più elevati si registreranno sullo spezzino. Costa: Min: +19/+22°C – Max: +23/+31°C. Interno: Min: +11/+19°C – Max: +21/+31°C

Lunedì 10 giugno 2024

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

nella prima parte della giornata piogge sul centro-levante, in particolare nelle zone interne, asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti altrove. Nel corso del pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni, fatta eccezione per dell’instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri.

Venti

nella prima parte di giornata moderati, con rinforzi fino a tesi, da sud-ovest, poi ventilazione più debole dai quadranti meridionali.

Mari

mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature

in calo, specie le massime.

Martedì 11 giugno 2024

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

molte nubi in mattinata, poi ampie schiarite lato costa, mentre dell’instabilità pomeridiana interesserà le zone interne.

Temperature su valori stabili.