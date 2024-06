Liguria. L’alta pressione sul Mediterraneo e la coda di una perturbazione in transito sui settori più settentrionali del nord porta il caldo umido in Liguria, così come da previsioni meteo, non senza qualche addensamento che occasionalmente può causare anche qualche scroscio di pioggia.

Nella prima mattinata di sabato il cielo è lattiginoso, ma sereno o al massimo velato da nubi alte e sottili. Nelle ore centrali del giorno fino a metà pomeriggio transito di nuvolosità medio-alta con alte concentrazioni di sabbia desertica in sospensione.

Non si esclude qualche sgocciolio o piovasco misto a sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti, specie nel comparto delle Alpi Liguri. In serata attenuazione della nuvolosità medio-alta e comparsa di addensamenti bassi lungo le coste prima di notte.

Meteo Liguria, allerta gialla per caldo

I venti sono deboli e i mare poco mossi, e le temperature sono in ulteriore aumento: sulla costa si va da 20 a 29 gradi, nell’entroterra dai 15 ai 27.

L’ondata di calore è stata prevista anche dal ministero, che per sabato 29 giugno ha emesso per Genova un allerta gialla – di livello 1 su 3.

Secondo il bollettino del ministero della Salute quello in arrivo sarà un fine settimana, finalmente, davvero estivo anche se non mancheranno come detto i temporali, soprattutto tra sabato e domenica.

A Genova le temperature massime potranno superare i 30 gradi. Il precedente di un bollino giallo risale oltre una settimana fa: il 20 giugno scorso Genova era stata interessata da una giornata moderatamente calda e umida durante la quale, tuttavia, non si erano registrati disagi.