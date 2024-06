Liguria. Giugno inizia all’insegna del tempo instabile nel Nord Italia, Liguria compresa.

La nostra regione fa i conti con condizioni di nuvolosità variabile e anche qualche precipitazione in sviluppo su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Se nel corso della mattinata di lunedì i cieli saranno tra poco nuvolosi e nuvolosi, con schiarite più ampie a Ponente, il pomeriggio sarà nuovamente interessato da fenomeni temporaleschi sull’Appennino orientale ed anche le Alpi Liguri.

Precipitazioni localmente anche intense in lento spostamento verso le coste adiacenti, che potranno però essere interessate solo marginalmente.

La pioggia è destinata a terminare a partier dal tardo pomeriggio, complici le raffiche intense di Libeccio in particolare sui capi esposti di Imperiese e Savonese. Le temperature minime sono stazionarie, in lieve calo nello Spezzino, e massime in aumento a Ponente:

Costa: Min: +15/+18°C – Max: +19/+23°C

Interno: Min: +6/+13°C – Max: +14/+24°C