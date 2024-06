Genova. Al mattino ancora nubi basse più compatte sul settore centro-occidentale della costa dove non si escludono brevi pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più intensi. Schiarite su Alpi Liguri e versanti padani in genere. Nel pomeriggio copertura nuvolosa in lento diradamento a levante, con cielo velato-lattiginoso; ancora nubi basse sul settore centro-occidentale costiero, ma alternate ad occhiate di sole, cielo velato su Alpi Liguri e versanti padani.

Nonostante la presenza dell’alta pressione, la Liguria resta inserita in un flusso di correnti umide di matrice marittima che addensano nubi basse soprattutto sul lato costiero. Parziale miglioramento sabato e probabile passaggio temporalesco domenica.

Venti: Deboli al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: Min: +17/+20°C – Max: +21/+25°C

Interno: Min: +9/+15°C – Max: +16/+23°C