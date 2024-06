Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 28 giugno, tra la notte e il primo mattino residue nubi basse sulle coste del Ponente, in attenuazione. La giornata trascorrerà con cielo sereno o velato stante il transito di nubi alte e sabbia desertica in sospensione, con il sole che potrebbe apparire a tratti come dietro un vetro smerigliato.

Venti

Deboli da sud-est a levante, da nord-est a ponente

Mari

Quasi calmo o poco mosso

Temperature

In generale aumento

Costa: Min: +17/+20°C – Max: +25/+28°C

Interno: Min: +11/+17°C – Max: +24/+29°C