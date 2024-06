Genova. Correnti atlantiche scorrono sul nord Italia, e sulla Liguria avremo condizioni di variabilità con addensamenti specie al mattino, ma con basso rischio di pioggia. Vento a tratti sostenuto nella giornata di oggi. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 15 giugno, al primo mattino piovaschi tra Voltrese, Arenzanese, Valle Stura. Sul resto della Liguria nubi sparse con ampie schiarite ai lati della regione e basso rischio di pioggia. Nel pomeriggio e in serata tendenza a miglioramento con qualche addensamento che indugerà ancora sul settore centro-occidentale, ma senza più fenomeni, per il resto cielo poco nuvoloso.

Venti di Marino, forti tra sud e sud-est sui versanti padani, sui crinali e negli spazi aperti, moderati in genere lungo le coste, con occasionali rinforzi sul settore centrale. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in lieve aumento sia le minime che le massime: saranno comprese sulla costa tra 16 e 23 gradi, nell’interno tra 9 e 22.

Domani, domenica 16 giugno, un po’ di nubi basse al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione nell’arco della giornata, per il resto tempo in Liguria abbastanza soleggiato. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Lunedì 17 giugno, secondo il centro meteo Limet, in Liguria avremo ancora un po’ di nubi al mattino lungo la costa centrale, bello ovunque nel pomeriggio. Venti in indebolimento e temperature in aumento.