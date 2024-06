Genova. Dopo una nottata in prevalenza serena, dal mattino aumento della nuvolosità sia di tipo alto che medio-basso, segnatamente sul settore centro-orientale della regione. Non si esclude qualche piovasco nell’immediato entroterra in corrispondenza degli addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale. Schiarite su Alpi Liguri, Imperiese e Bormida occidentale. Nell’arco della giornata situazione praticamente immutata ed ulteriore infittimento della coltre nuvolosa in serata.

Sulla Liguria soffieranno correnti sud-occidentali per tutto il fine settimana con molti annuvolamenti bassi e qualche precipitazione in corrispondenza degli addensamenti più consistenti soprattutto nell’immediato entroterra. Maggiori schiarite sull’Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani occidentali.

Venti: Moderati tra sud e sud-ovest con locali rinforzi.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Minime in lieve calo, massime stazionarie

Costa: Min: +15/+19°C – Max: +19/+22°C

Interno: Min: +7/+15°C – Max: +16/+23°C