Genova. L’afflusso di correnti umide determina per il meteo a Genova e in Liguria una chiusura di giugno, e un inizio di luglio, caratterizzati da nubi di stampo marittimo accompagnate da qualche piovasco.

Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 30 giugno

Il meteo a Genova e in Liguria, dopo la giornata afosa di sabato 29 giugno, vedrà una mattinata caratterizzata da nuvolosità diffusa lungo la fascia costiera, in particolare dal savonese occidentale verso levante. Attesi piovaschi sparsi, più probabili e consistenti in prossimità dei rilievi montuosi. Sul resto della regione asciutto con schiarite, anche ampie.

Nel corso del pomeriggio Limet prevede aperture anche sul levante regionale, ancora molte nubi, accompagnate da pioviggini o locali piovaschi, tra savonese e genovesato. Formazione di addensamenti e locali rovesci sui rilievi delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane, poi progressivo miglioramento. In serata nuvolosità di stampo marittimo sull’intera fascia costiera centro-orientale.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a tesi. Mare da poco mosso a mosso, localmente molto mosso al largo in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 18 e 27 gradi, nell’interno tra 10 e 24.

Domani, lunedì 1 luglio

Giornata con ancora addensamenti medio-bassi sul settore centro-orientale della costa, con associati brevi piovaschi in prossimità dei rilievi. Asciutto con solo il transito di velature sul resto della regione. Tra il pomeriggio e la serata possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, tra Alpi Liguri e versanti padani occidentali, in parziale sconfinamento lungo le coste sottostanti.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Mare generalmente mosso. Temperature minime in lieve calo, massime stabili.

Martedì 2 luglio

Il meteo a Genova e in Liguria vedrà un’alternanza di sole e annuvolamenti. Il centro meteo Limet prevede rovesci pomeridiani sui rilievi interni, in possibile evoluzione verso la costa nelle ore serali. Temperature massime in aumento.