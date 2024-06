Genova. Espansione dell’alta pressione sul mediterraneo centro-orientale, con un conseguente miglioramento delle condizioni meteo anche a Genova e in Liguria e un sensibile aumento delle temperature in quota e al suolo. Le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 17 giugno

Tra tarda nottata e mattinata nuvolosità irregolare bassa tra Genovesato e Savonese (ove non si escludono locali pioviggini entro l’alba), in graduale dissolvimento dal primo pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti zone. Nelle ore centrali il meteo possibili isolati rovesci o temporali sulle Alpi Marittime, in esaurimento entro il tardo pomeriggio/sera. Qualche velatura a partire dalla serata in transito da Ponente a Levante.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, in rotazione a Nord a partire dalle ore serali. Mare mosso sul Levante al mattino, in calo a poco mosso ovunque entro sera. Temperature minime stazionarie, massime stabili, in aumento sui versanti padani: saranno comprese sulla costa tra 17 e 25 gradi, nell’interno tra 6 e 29.

Domani, martedì 18 giugno

La giornata in Liguria, da un un punto di vista meteo, trascorrerà all’insegna della nuvolosità alta stratificata con aperture più decise sul ponente della regione e sui versanti padani, il tutto in un contesto prevalentemente asciutto. Temperature minime in sensibile aumento con valori in costa localmente non inferiori a +20 C, massime in aumento ovunque con valori superiori a +30 C, specialmente nelle vallate e sotto costa.

Mercoledì 19 giugno

Le previsioni meteo parlano di un’altra giornata stabile con cieli velati e temperature in aumento. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Sensazione di caldo in aumento.