Genova. Il meteo resterà all’insegna dell’instabilità almeno fino a metà settimana. La causa delle condizioni meteo attuali oggi e i prossimi giorni èo una goccia fredda che continua a insistere sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Venti tesi, rovesci e un calo termico marcato caratterizzeranno la settimana entrante sono le previsioni del tempo per Genova e la Liguria per oggi e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 24 giugno

Attenzione a raffiche di burrasca da Nord tra Genovesato e Savonese, anche superiori ai 50 km/h. Rovesci in estensione al centro-ponente della regione entro la mattinata, non si esclude qualche colpo di tuono nel periodo citato sullo Spezzino. Dalle ore centrali, le precipitazioni si estenderanno anche al Ponente regionale con possibili temporali e rovesci, più probabili sui versanti padani e sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri. In serata possibile sventagliata temporalesca da Est, con maggior interessamento del Levante e delle zone interne, in evoluzione notturna verso il resto della regione.

Venti moderati o forti, con locali rinforzi fino a burrasca, settentrionali tra Genova e Capo Mele, moderati da est/nord-est a levante e variabili sull’imperiese. Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul Ponente, stirato da Nord sotto costa. Temperature in lieve calo: saranno comprese tra 16 e 24 gradi sulla costa, tra 8 e 22 nell’interno.

Domani, martedì 25 giugno

Il meteo per Genova e la Liguria vedrà ancora instabilità diffusa. Secondo il centro meteo Limet avremo precipitazioni che interesseranno tutta la regione con maggior coinvolgimento dei versanti padani e delle aree interne del Levante. Possibile cessazione dei fenomeni in serata.

Il meteo di mercoledì 26 giugno

Possibile miglioramento delle condizioni meteo su Genova e la Liguria, con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne. Temperature in aumento.