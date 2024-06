Liguria. Alta pressione in temporaneo rinforzo sul Mediterraneo occidentale, ma persistono nei bassi strati correnti umide meridionali responsabili di locali addensamenti nuvolosi.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, al mattino nuvolosità compatta sul settore costiero centro-occidentale, anche se senza fenomeni di rilievo. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si apriranno ampi spazi di sereno anche sul settore costiero occidentale, mentre nuvolosità variabile insisterà nei settori interni. Dalla serata nuovo aumento delle nubi basse sulla costa centro-occidentale. Venti deboli dai quadranti meridionali sotto costa, marino moderato nell’interno. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +15 e +18° C, massime tra +21 e +25° C. Nell’interno minime tra +5 e +12° C, massime tra +19 e +26° C.

Giovedì 6 giugno al mattino maccaja serrata sui settori costieri specie tra arenzanese e voltrese dove non si esclude qualche isolato piovasco. Schiarite dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie in costa, in aumento nell’interno.

Venerdì 7 giugno nessuna variazione di rilievo.