Liguria. Prima parte della giornata con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sul Levante della regione, con un maggior interessamento del Tigullio e spezzino. Queste le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Cielo coperto o irregolarmente nuvoloso sul Ponente regionale, con qualche precipitazione localizzata sull’Imperiese interno. A partire dalle ore centrali instabilità che si trasferirà nelle aree interne con rovesci sparsi e qualche colpo di tuono, più probabili su Alpi Marittime e Liguri. Rovesci possibili anche sulla costa di centro-levante ma maggiormente localizzati e sporadici nel corso della giornata. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, in intensificazione da SO sul levante Ligure. Deboli in rotazione ciclonica sull’Imperiese. Mare mosso ovunque, molto mosso o agitato entro sera sul Levante. Temperature minime invariate sulla costa tra +17 e +22° C, nell’interno tra +11 e +19° C. Massime in diminuzione ovunque sulla costa tra +19 e +24° C, nell’interno tra +16 e +22° C.

Domani, martedì 11 giugno altra giornata instabile, con precipitazioni che si concentreranno sulla fascia costiera durante la mattinata , per poi interessare l’entroterra entro il primo pomeriggio. Maggior coinvolgimento pomeridiano per Alpi Marittime/Liguri. Coperto o molto nuvoloso ovunque con qualche schiarita in più sullo spezzino e imperiese costiero. Venti deboli dai quadranti settentrionali sul Ponente, moderati di Scirocco sul centro-Levante. Mare mosso ovunque, molto mosso o localmente agitato sul Levante. Temperature stazionarie sia per i valori massimi che quelli minimi.

Mercoledì instabilità concentrata sul ponente interno, con una possibile estensione dei fenomeni al centro della regione entro sera. Schiarite sugli estremi costieri di regione.