Merci pericolose sulla linea del Campasso, la posizione del Comune: “Divieto assoluto”

Genova. “Voglio sgomberare il campo da qualsiasi fraintendimento e, come ho già spiegato in commissione consiliare, ribadisco il mio impegno e il mio pensiero, la determinazione dell’amministrazione è che sulla linea del Campasso ci sarà il divieto assoluto di transito delle merci pericolose e che la linea sommergibile sarà in grado di assorbire tutti i flussi di trasporto di merci pericolose”. Lo dichiara in una nota il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi.

Una precisazione evidentemente necessaria dopo il clima di incertezza favorito dallo svolgimento della commissione consiliare di ieri a palazzo Tursi sul tema del cosiddetto ultimo miglio e, in particolare, del protocollo d’intesa tra il Comune e Rfi sul transito delle merci pericolose sulle linee merci potenziate.

Alla commissione di ieri hanno partecipato anche Mariano Cocchetti, responsabile per Rfi (Rete ferroviaria italiana) del progetto unico del Terzo Valico e del Nodo di Genova e Michele Rabino, responsabile Rfi dello sviluppo infrastrutture territoriale di area Nord Ovest. Quest’ultimo, illustrando i numeri previsti per le due linee – la linea del Campasso e quella Sommergibile – non ha escluso che in casi del tutto eccezionali (come la chiusura di una linea, la Sommergibile, per un investimento mortale) si possa utilizzare l’altra come alternativa e quindi che tra le case di Certosa e di Sampierdarena possano saltuariamente transitare merci pericolose.

Il vicesindaco Piciocchi ieri ha dichiarato che “anche se le valutazioni sono ancora in corso e non esiste ancora una bozza del protocollo, non ci sono però ostracismi da parte dei soggetti interessati”. Una rassicurazione che non è bastata, evidentemente, se i comitati di cittadini sono tornati a evocare lo spettro del disastro di Viareggio.

Piciocchi ha però precisato che “si tratta di un tema estremamente complesso, con problematiche anche giuridiche, perché nessuna legge dello Stato vieta oggi il transito delle merci pericolose e quindi noi dobbiamo studiare uno strumento negoziale che sarà un unicum a livello nazionale”.

L’accordo tra Comune e Rfi per escludere il transito di merci pericolose sulla linea merci del Campasso era stato annunciato a novembre scorso in occasione dell’assemblea pubblica indetta per la firma dell’addendum al protocollo d’intesa coi fondi mancanti per il piano di rigenerazione urbana.

“Le merci pericolose non passeranno dal Campasso ma dalla linea sommergibile, questo è garantito”, aveva ribadito in quell’occasione il sindaco Marco Bucci, che già nel 2021, in un’altra assemblea pubblica, aveva dichiarato lo stesso concetto. “Questo è un impegno che ci prendiamo, possiamo anche scriverlo in un protocollo”, aveva sottolineato, sempre nell’incontro del novembre 2023, Vincenzo Macello, direttore investimenti Rfi. Durante la commissione consiliare di oggi i rappresentanti di Rfi hanno dato meno garanzie assolute.