Mercato immobiliare, nel primo trimestre 2024 a Genova compravendite diminuite del 6,7%

Genova. Diminuiscono ancora le compravendite di immobili in Italia, Genova compresa. Lo attesta l’Agenzia delle Entrate nel report relativo al primo trimestre del 2024, in cui emerge come le operazioni di compravendita, in tutta Italia, hanno riguardato poco meno di 155mila abitazioni, circa 12mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (-7,2%).

La flessione si nota in tutte le aree geografiche del paese, di nuovo in accelerazione rispetto all’ultima rilevazione effettuata (era -3,3% nel quarto trimestre 2023), ma la diminuzione degli acquisti è più marcata nelle aree del Nord e nel Centro.

La situazione a Genova e in altri 7 capoluoghi

Prendendo in considerazione le otto principali città italiane – Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna e Firenze – si nota come a Genova nei primi tre mesi del 2024 siano state portate a termine 1.898 operazioni di compravendita di immobili residenziali, con un calo del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di queste, la maggior parte (77,7%) hanno ricordato prime case, il 37,8% con mutuo ipotecario.

A livello generale sono comunque Milano e Torino che mostrano i cali più elevati, oltre il 10%. Più contenute le flessioni a Bologna e Napoli, mentre a Roma quasi il 50% delle persone ha acquistato le abitazioni ricorrendo a un mutuo ipotecario. A Milano, Bologna e Firenze la quota di acquisti delle persone fisiche è minore, comunque sopra il 40%. Roma è anche la città con la quota più elevata di acquisti di prime case, l’83% circa, mentre per gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione la quota più elevata è stata rilevata a Milano, quasi il 13%.

Le cause e le prospettive future

Le cause sono ormai note: mutui difficili da ottenere, incertezza dei mercati, prezzi degli immobili molto elevati soprattutto in alcune città. La situazione potrebbe comunque essere destinata a cambiare: complice il taglio dei tassi di interesse da parte della Bce, i dati del prossimo trimestre sugli acquisti finanziati dalle banche potrebbero risultare migliori.

Stando alle stime di Immobiliare.it, nel Comune di Genova il prezzo medio di riferimento per gli immobili residenziali a maggio 2024 è di 1.688 euro a metro quadro, con una forbice molto ampia che va da 984 a 3.366 euro.