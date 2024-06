Maturità 2024, è il giorno della seconda prova: greco al liceo classico, matematica allo scientifico

Genova. Archiviata la prima prova dell’esame di maturità oggi è il giorno della seconda prova, diversa in base a ciascun indirizzo, per circa 11mila studenti in Liguria, 5mila in provincia di Genova. Le tracce saranno pubblicate in mattinata sul sito del ministero.

Gli studenti del liceo classico affronteranno la versione di greco, al liceo scientifico si cimenteranno con matematica, al liceo delle scienze umane con le scienze umane. Al liceo linguistico terza lingua straniera, al liceo musicale teoria, analisi e composizione, al liceo artistico discipline progettuali riferite ai singoli indirizzi.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici la prova riguarderà, a seconda degli indirizzi, meccanica, sistemi e reti, progettazione multimediale, trasformazione dei prodotti, discipline turistiche e aziendali, tecnologie e progettazione dei sistemi, scienza e cultura dell’alimentazione, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, economia agraria, psicologia. Negli istituti professionali la seconda prova si concentra sulle competenze finali e sui nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo.

L’ultima volta che greco è uscito come materia della seconda prova al liceo classico è stata ben otto anni fa, nel 2016, quando il ministero dell’Istruzione scelse un passo di Aristotele. Allo scientifico quest’anno la traccia di matematica sarà composta da due problemi e otto quesiti a risposta aperta (bisognerà sceglierne rispettivamente uno e quattro).

Maturità 2024, le tracce della seconda prova

È Platone l’autore della versione sottoposta ai maturandi per la seconda prova, greco, al liceo classico. Il testo è tratto dall’opera Minosse o della legge.

Due problemi e 8 quesiti, con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni, sono stati posti invece ai maturandi dello scientifico. Entrambi i problemi di Matematica proposti al liceo scientifico sono due classici studi di funzione. Il primo ha un’impostazione classica e non presenta alcun riferimento alla realtà. Il secondo, invece, pur conservando un’impostazione classica riporta due frasi che vogliono aiutare a contestualizzare il problema, pur non entrando poi nello svolgimento pratico.

Al liceo di scienze umane la seconda prova della maturità è sull’interazione attiva nell’ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey. Si tratta dunque di una prova basata sull’opera del filosofo e pedagogista Dewey “Esperienza e educazione”, in cui si parla anche di scuola Montessori.

Il ministero ha reso note anche le preferenze degli studenti per le tracce della prima prova. Il tema di attualità sui social tratto da Maurizio Caminito ha riscosso il maggior successo col 28,9% delle scelte, segue il testo argomentativo storico sulla bomba atomica da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso col 17,3%, al terzo posto (14,7%) un altro testo argomentativo, quello sul valore del patrimonio artistico e culturale da Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla Mattiot.