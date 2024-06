Genova. “Poteva andare peggio”. Con un understatement tutto genovese e già molto “maturo”, Clara Grassi è tra le prime a uscire dal liceo linguistico Deledda, e insieme al suo compagno, Edoardo Cappanera, non vede l’ora mandare all’archivio la prima prova dell’esame di stato,” altresì noto come maturità.

Entrambi hanno scelto, per il tema della maturità 2024, la traccia B1, quella sull’uso della atomica. “Un po’ ce l’aspettavamo, le tracce erano fattibili ma nel complesso non particolarmente entusiasmanti”, dicono. La mancanza parziale di un effetto sorpresa non è dispiaciuto a Margherita, soprattutto sul fronte della letteratura: “Abbiamo studiato e ripassato Pirandello e Ungaretti e sono usciti, quindi è stato positivo, personalmente ho preferito la traccia sull’atomica”.

Temi maturità 2024, previsioni e sorprese

Se questo tema era stato in parte previsto dai toto-titoli, specialmente per via dell’uscita del film Oppenheimer, altri che erano attesi non sono invece apparsi nell’elenco delle sette tracce. “Ero convinto che ci avrebbero fatto parlare sul tema del conflitto in Medio Oriente oppure sull’intelligenza artificiale, io stesso mi ero preparato alla prima prova utilizzando l’Ai per tirare giù alcuni schemi per gli appunti”, dice Emanuele Soru, studente del liceo artistico Klee-Barabino.

Con lui, all’uscita dalla porta dell’istituto, Shanelia Corniel, che invece ha puntato sulla traccia che parla del senso del diario personale ai tempi del digitale: “Mi aspettavo più attualità – afferma – ma le tracce erano accessibili, ora ci prepariamo per la seconda prova che nel nostro caso è l’elaborazione di un progetto. Tesi? Meno che per il tema”.

Gli studenti e le studentesse genovesi all’uscita del tema di Maturità 2024

Maturità 2024, ora la seconda prova

Anche Eleonora ed Elisa, altre studentesse del Klee-Barabino, sono sollevate da come è andata la prima giornata del loro esame di maturità. “Avevamo cornetti, bracciali e altri portafortuna – scherzano, senza credere veramente ai riti scaramantici – ma soprattutto avevamo ripassato le materie giuste, e abbiamo cercato di riposare un minimo, alla fine questo tema lo abbiamo scritto abbastanza volentieri”. Greta sottolinea: “Eravamo preparate al peggio, le simulazioni in classe ad esempio erano state molto più dure”.

Fuori dai licei classico e scientifico Colombo sono appena scoccate le 12.30 quando Francesco Roma, studente dello scientifico, consegna il proprio tema ed esce – primo fra tutti – dal portone dell’istituto. Sembra fiducioso: “Sul tema sapevo di cavarmela, ho scelto il tema dell’imperfezione con il testo di Rita Levi Montalcini, l’ho declinato sul fronte delle scoperte scientifiche, sul fronte delle discriminazioni dovute alle imperfezioni a livello fisico, sulla questione della disabilità e sul diritto a essere imperfetti”.

Maturità 2024, Camilla e la maglietta “perfetta”

Camilla lo segue di pochi minuti. Sulla maglietta nera ha una scritta “imperfectly perfect”. Quasi un presagio. “Non potevo immaginare che avrei scelto proprio una traccia sull’imperfezione – dice – spero solo di non averlo scritto in maniera troppo personale”. Una “prof” la rassicura: “Camilla, hai scritto buoni temi tutto l’anno, non preoccuparti”.

Pochi metri più in là è invece Atena Parodi a varcare per prima la soglia del liceo classico e linguistico Colombo: “Penso che sia andato bene, anche io ho scelto la traccia C1 sull’imperfezione, i temi di questa maturità non erano molto stimolanti, ho trovato le tracce un po’ noiose, ma ora è finita, sarà più preoccupante la giornata di domani, noi abbiamo la prova di tedesco e in quel caso l’obiettivo è la sufficienza”.

Maturità 2024, un aperitivo per stemperare la tensione

Giada e Costanza, dell’istituto turistico Vittorio-Emanuele, sembrano meno preoccupate per la seconda prova: “Abbiamo grafica, ma è la nostra materia – raccontano – oggi i temi sono andati abbastanza bene, ci aspettavamo tracce più attuali, l’intelligenza artificiale, i conflitti, la violenza di genere, ma non ci possiamo lamentare”. Anche loro hanno scelto la traccia sull’elogio dell’imperfezione. “Come ci siamo preparate? Abbiamo ripassato e poi abbiamo cercato di rilassarci con un semplice aperitivo”.

Anche il loro compagno Alessandro è sollevato: “Ho potuto scrivere il tema sull’importanza dei patrimoni culturali e artistici, per noi che studiamo turismo è stato una bella fortuna”.

Le tracce dei temi di maturità 2024

Prima tipologia: l’analisi del testo

Per la prima tipologia, quella dell’analisi del testo, le opzioni tra cui scegliere sono un testo di prosa e uno di poesia. La scelta del ministero è ricaduta su “Il pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti, che fa parte della raccolta l’Allegria, per la poesia e “I quaderni di Serafino Gubbio” di Luigi Pirandello per il testo di prosa.

Seconda tipologia: il testo argomentativo

La seconda tipologia è l’analisi e produzione di un testo argomentativo e riunisce in tutto tre possibili tracce, che possono toccare gli ambiti più svariati: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Quest’anno gli studenti possono scegliere tra: un testo tratto da “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica, “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e un’altra traccia sul valore del patrimonio artistico e culturale.

Terza tipologia: il tema d’attualità

L’ultima categoria, che racchiude due tracce, è quella dell’attualità. Qui le tracce scelte sono: Rita Levi Montalcini con “l’Elogio dell’imperfezione” e uno scritto tratto da “Profili selfie e blog” di Maurizio Caminito, che invita i maturandi a una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.