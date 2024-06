Genova. Dopo gli annunci di questi mesi il governo italiano è pronto a portare alla firma il decreto sulle materie prime critiche e le terre rare, sulla scia dell’European Critical Raw Materials Act, il regolamento europeo che ha come finalità la riduzione della dipendenza dei paesi dell’Unione dal punto di vita dell’approvvigionamento dei materiali necessari soprattutto per la produzione tecnologica.

Il decreto sostanzialmente prova a snellire le pratiche per dare il via alle estrazioni, su siti vecchi e in disuso o per i nuovi giacimenti. Prevede sostanzialmente l’accelerazione degli iter per i progetti strategici: il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) avrà 60 giorni per pronunciarsi su eventuali ostacoli alle nuove domande di estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime critiche e le pratiche passeranno tutte da Roma.

Presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), infatti, sarà istituito un punto unico per il rilascio dei titoli abilitativi per l’estrazione e il riciclo di materie prime critiche. I tempi per il rilascio dei permessi per l’estrazione saranno di 18 mesi, mentre per il riciclo saranno di 10 mesi. I tempi per il rinnovo delle concessioni esistenti saranno dimezzati, non superando i 10 mesi. Per i progetti di trasformazione di materie prime critiche sarà istituita un’autorizzazione unica, rilasciata entro 10 mesi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Il tempo si accorcia a 8 mesi per i progetti già riconosciuti come strategici e per quelli con procedimenti già avviati. Infine, sempre presso il ministero guidato da Adolfo Urso sarà istituito un comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche con il compito di monitorare le scorte disponibili e predisporrà un piano nazionale triennale per le materie prime critiche, con le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento.

Uno striscione di protesta contro la ricerca mineraria sul Beigua

Un accentramento della competenza in materia che potrebbe creare qualche corto circuito, soprattutto in Liguria, dove le battaglie ambientali di attivisti e associazioni in questi mesi avevano trovato, almeno sulla carta, la sponda istituzionale di Regione Liguria. Famoso il caso delle ricerche sul famigerato giacimento di titanio del Beigua, per il quale la grande mobilitazione dal basso (e i ricorsi al Tar) aveva di fatto strappato alla politica locale la promessa di non toccare il parco naturale e difendere la biodiversità della “montagna sacra” dei liguri. Se in sede di approvazione sarà confermata l’impostazione del decreto, i territori potrebbero quindi essere scavalcati dalla nuova procedura centralizzata che potrà beneficiare anche del “carico” delle “riserve strategiche”, concetto introdotto appunto a livello europeo.

E tornando all’Europa, l’impostazione oramai assodato dell’Unione è quella di scovare e sfruttare giacimenti sul suolo continentale, in una prospettiva di maggior indipendenza geopolitica. Costi quel costi, anche dal punto di vista ambientale. Con il paradosso che l’accelerazione estrattivista andrà a supportare il mercato delle tecnologie considerate sostenibili. Una impostazione che diventa palese guardando al grande gruppo di aziende partner della Erma, European Raw Materials Alliance, composto da decine di società minerarie provenienti da tutto il mondo e che ha preso parte alla stesura del European Critical Raw Materials Act. Tra queste anche l’australiana Alta Zinc, nota a noi liguri per la ricerca mineraria del Monte Bianco (nell’entro terra del Tigullio) approvata nel gennaio del 2022 dall’allora ministro Cingolani per scovare vecchi e nuovi giacimenti di terre rare, nonostante l’opposizione dei comuni e delle associazioni locali.

Il decreto del governo Meloni, inoltre, proverà a impostare il sistema delle royalties per le concessioni minerarie di progetti strategici: per quelli a mare, con un’aliquota tra il 5 e il 7%. Per quelli sulla terraferma le royalties spetteranno sia allo Stato che alle regioni. Le somme confluiranno nel Fondo sovrano per il Made in Italy per finanziare gli investimenti nella filiera delle materie prime strategiche. Il fondo, gestito dal Fondo italiano d’investimento e da Invimit, potrà poi investire i capitali anche in “strumenti di rischio emessi da società di capitali, comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e in asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche”, come si evince dall’anteprima pubblicata dal Sole24ore. Insomma, dal ventre della terra all’alta finanza il passo sarò brevissimo.