Massacrati in casa a colpi di roncola, la Procura valuta per Bandini anche l’accusa di stalking

Genova. Dovrebbe essere fissato per venerdì l’interrogatorio di garanzia di Andrea Bandini dopo il fermo della scorsa notte per il tentato omicidio di Angelo Imporzani, 62 anni, e Karin Dupres, di 65, massacrati con una roncola nella loro abitazione di frazione Celesia, a San Colombano Certenoli, nella tarda serata di domenica.

Il giovane, 25 anni, muratore saltuario, ha fatto diverse ammissioni quando ieri è stato sentito dalla pm Federica Pagliola che ha disposto che venga eseguita una perizia psichiatrica. Il 25enne ha un trascorso di vita complesso ed era stato seguito negli anni passati da uno psicologo.

Nelle prossime ore sarà sentita dalla Procura la ex fidanzata di Bandini. Si erano lasciati da qualche mese dopo una relazione di cinque anni. E lui ha vissuto questa nuova relazione come uno choc. Da allora sono partite le minacce, indirette e velate. Alcuni messaggi in cui Bandini avrebbe prima chiesto alla ex di giurargli sul cane e sui genitori che non lo aveva tradito e alla risposta di lei (“Non si giura su queste cose”) gli avrebbe detto “Vedrai il karma’.

Secondo i carabinieri, che ieri notte lo hanno preso mentre si era nascosto in un bivacco in Val D’Aveto dopo aver percorso oltre 40 km Bandini, il 25enne aveva deciso di punire la ragazza che lo aveva lasciato colpendone direttamente gli affetti più cari.

La giovane non aveva presentato mai alcuna denuncia nei confronti dell’ex ma ora la Procura indaga per verificare se il 25enne si sia reso responsabile anche del reato di stalking. Le indagini partiranno proprio dall’analisi del telefono del ragazzo e anche dalle dichiarazioni della ex fidanzata e del suo nuovo compagno che sarebbe stato minacciato indirettamente da alcuni amici del ragazzo.

Intanto restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dei due coniugi, ricoverati presso il reparto di Rianimazione 3 dell’ospedale San Martino Entrambi sono stati sottoposti ad un complesso intervento chirurgico, che ha richiesto l’impiego di un’equipe multidisciplinare composta dai neurochirurghi del professor Gianluigi Zona, dai chirurghi della mano diretti dalla dottoressa Stefania Briano e del team maxillo-facciale di Bernardo Bianchi. La complessa operazione è durata 12 ore. La prognosi è per entrambi riservata.