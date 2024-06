Genova. I marciapiedi sprofondati nelle ultime settimane a Genova sono stati al centro di un’interrogazione a risposta immediata presentata oggi in consiglio comunale.

Laura Gaggero, Fratelli d’Italia, ha chiesto all’assessore alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, quali siano le azioni che la giunta ha intenzione di intraprendere per evitare episodi come quelli dei giorni scorsi, con una voragine aperta sotto i piedi di una nonna e una nipotina in corso Europa e un altro buco di grandi dimensioni comparso sul ponte di Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso.

Avvenente ha spiegato che, per quanto riguarda lo sfondamento sul marciapiedi del ponte di Terralba, il Comune ha chiesto di visionare le telecamere di videosorveglianza della zona perché queste potrebbero aver ripreso un camion di grandi dimensioni salire sul marciapiedi e provocare il cedimento. “Potremmo eventualmente aprire un contenzioso sull’entità dei danni provocati”, ha detto Avvenente.

In quel caso, l’intervento sulla piastra sprofondata “è stato portato a termine entro 48 ore dall’accadimento”, ha aggiunto.

Più complessa la situazione del marciapiedi sprofondato in corso Europa. Come già emerso nelle passate settimane, Aster ha transennato 50 metri di camminamento sopra il cunicolo delle sottutenze e sta verificando i costi di sostituzione di tutte le piane del tratto. “Una cifra – ha detto Avvenente – ben superiore ai 100mila euro per cui la competenza passa dalle Manutenzioni ai lavori pubblici”.

Al momento Aster ha provveduto al transennamento del marciapiedi per una lunghezza lineare di 50 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione di corso Europa con via Monte Moro di Quinto fino allo spigolo di ponente del civico 3 di via Lorenzo Ghiglini.

Il cunicolo sottostante, alto due metri, è lungo circa 1,8 chilometri, costruito intorno agli anni Sessanta, e caratterizzato dalla presenza di un tubo Ireti di 600 millimetri di diametro che corre fino a Nervi e, staffate sui muri laterali, le canaline per la fibra ottica.