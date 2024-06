Morì annegato a 18 anni a Camogli per una crisi epilettica: al capo scout che doveva vigilare solo una multa

Genova. “Niente ci restituirà Manuel, ma almeno giustizia è fatta, con contorni di tanto tanto squallore, povero figlio nostro”. A parlare è Gianluca Perez, il padre di Manuel, morto annegato a 18 anni durante una gita con gli scout a Camogli.

I fatti risalgono al 13 agosto del 2021. Perez, originario di Lesmo, in Lombardia, soffriva di epilessia. Era partito il 9 agosto da Pavia con il gruppo scout di Vimercate (Monza e Brianza) per trascorrere cinque giorni in mezzo alla natura. Il gruppo aveva in previsione di chiudere la vacanza a Camogli, il 13 agosto appunto, e aveva scelto Punta Chiappa per una giornata al mare. I genitori del ragazzo avevano avvisato il capo scout, all’epoca trentenne, della necessità di vigilare attentamente su Manuel alla luce delle sue problematiche, e di non fargli fare il bagno in acque profonde: il rischio, avevano spiegato più e più volte mamma Fara e papà Gianluca, era che il diciottenne potesse avere una crisi epilettica e annegare.

Manuel Perez, morto annegato tuffandosi a Punta Chiappa

Tragicamente così è stato: Manuel si è tuffato nelle acque blu tra Portofino e Cavoli e non è più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato recuperato soltanto diverse ore dopo dai vigili del fuoco. L’autopsia ha confermato che ha avuto una crisi epilettica mentre era in acqua, e che la conseguenza diretta è stata l’annegamento.

La procura di Genova aveva aperto un’inchiesta ed era stato disposto il processo per il capo scout, oggi 34 anni. A maggio è arrivata la sentenza: due mesi di reclusione, il minimo, con pena commutata in una multa da 4.000 euro. E per i genitori di Manuel al dolore per la perdita del figlio si aggiunge l’amarezza nel leggere le motivazioni di una sentenza di questo genere: al capo scout è stata sì riconosciuta una condotta colposa all’insegna della “superficialità, negligenza e imprudenza”, ma (come anticipato dal Corriere della Sera) “va tenuto conto del fatto che l’uomo ha agito nell’ambito di un’attività altamente meritoria di volontariato” e che “la sua unica ed esclusiva finalità era rendere Manuel partecipe delle attività del gruppo, finalità perseguita con grande sacrificio personale”.

Al capo scout sono state dunque riconosciute le attenuanti generiche a livello giuridico, e le finalità “di particolare valore morale e sociale” alla base della decisione di consentire a Manuel di fare il bagno nonostante i ripetuti avvertimenti dei familiari sulle sue delicate condizioni di salute. Gli avvocati dell’uomo hanno inoltre annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.

“Ovvio che la sentenza sia a dir poco ridicola – ha scritto sui social il papà di Manuel dopo il deposito delle motivazioni – degna quasi di un film comico. Per quanto nella tragicità dell’evento, sembra quasi una barzelletta, ma d’altra parte la giustizia italiana ci ha regalato tante e tante storie di questa portata. Ed ovviamente il gran finale è: faranno appello”.

“Figlio mio alla fine di tutto la condanna ancora non hanno compreso chi l’ha ricevuta per davvero – conclude Gianluca Perez – Ovvero quella scritta nella pietra il 13 Agosto 2021. Che possano marcire tutti nelle loro coscienze, semmai dovessero averne una, cosa di cui dubito totalmente. Noi per te, amore mio, ci saremo sempre e per sempre a difendere il tuo tenero nome”.