Liguria. In queste ore drammatiche per gli effetti del maltempo nel Nord Ovest, in Valle d’Aosta e Piemonte – con frane, esondazioni, strade interrotte e molti centri isolati – il racconto, all’Ansa, di Cinzia Consonni.

La donna è una turista, una dei tantissimi genovesi che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze “in valle”. E sono molti i liguri che, anche da lontano, seguono con apprensione l’evolversi degli eventi.

“Ieri mattina noi siamo riuscite a uscire con il cane, poi ha cominciato a piovere, e nel pomeriggio è venuta giù. Eravamo in un hotel – racconta la donna, che si trovava in un albergo a Valnontey insieme alla sorella prima che sulla strada all’altezza di Teuf bloccasse la strada.

“Ha cominciato a piovere forte, all’ora di cena ci hanno chiamato perché ha esondato”. La turista spiega che l’area è stata invasa dal fango. “Allora ci hanno spostate nel piano più alto dell’hotel”.

Maltempo, le terribili immagini da Valle D’Aosta e Piemonte

Lei e gli altri ospiti della pensione di Valnontey sono stati evacuati in l’elicottero nel primo pomeriggio da Cogne, comune isolato, e portata in paese più a valle, Aymavilles.

La zona è tra le più colpite dal nubifragio. “Stamattina eravamo senza luce, senza cellulare, ma tanto di cappello per l’attenzione che abbiamo ricevuto dall’albergo – afferma Cinzia Consonni – la nostra macchina è rimasta là, le nostre valigie sono rimaste là”.

“Fortunatamente l’auto era nel piazzale grande e non ha avuto danni, a parte il fango, però me la dovrò andare a riprendere”. L’altro ieri, afferma, il suo telefono segnalava un’allerta per maltempo a Cogne, ma “abbiamo chiesto anche a gente del posto” che ha riferito di non aver ricevuto segnalazioni dalle autorità.

In queste ore la Regione Liguria ha assicurato supporto ai soccorsi in Valle D’Aosta e Piemonte. Pronta a essere inviata sul posto la colonna mobile della protezione civile.