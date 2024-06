Genova. Un’estate così, dicono i meteorologi, non si ricordava dal 2004: piovosa, con temperature al di sotto della media e il sole che stenta a emergere da dietro la coltre di nuvole. In un’Italia spaccata in due dal punto di vista del meteo, con ondate di calore e siccità al Sud e il Nord in balia di temporali e maltempo, la Liguria fa i conti, letteralmente, con il cambiamento climatico. Nella regione in cui il turismo è ancora strettamente e saldamente legato alla stagione balneare, gli stabilimenti restano semivuoti e i turisti tardano ad arrivare, con inevitabili, pesanti ricadute sull’economia.

Pioggia e maltempo flagellano le Riviere

“Inutile girarci intorno: questo tempo così incerto e questa pioggia ha spinto moltissime persone a disdire le prenotazioni – conferma Elvo Alpigiani, referente per la provincia di Genova del sindacato che rappresenta i gestori di stabilimenti balneari aderenti a Confesercenti – La gente non c’è. Chiaro, ci sono persone che ormai hanno prenotato le ferie e decidono di venire ugualmente accettando qualsiasi situazione, maltempo compreso, ma chi può disdice, soprattutto chi ha prenotato per alcune giornate. Di fatto in questo mese non si è lavorato: la fine delle scuole solitamente segna il momento in cui molte famiglie vengono al mare per fare i primi bagni e passare un po’ di tempo a spiaggia, ma ormai viviamo alla giornata. Stamattina per dire, sembrava che il tempo fosse più clemente e c’erano presenze un po’ più significative, dopo pranzo si è coperto e ha iniziato la pioggia. A parte alcuni temerari, le spiagge si sono svuotate”.

A cosa sia dovuta questa netta spaccatura climatica dello Stivale è cosa ormai nota: colpa della ‘goccia fredda’, un un ciclone alimentato da aria polare arrivato dall’Irlanda e ‘incastrato’ ormai da giorni tra la Corsica e la Liguria. Ribattezzato per la caratteristica forma circolare che assume nelle mappe, sta imperversando in tutto il Nord Italia causando danni molto gravi in regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte, tra esondazioni, frane e forti grandinate.

Obiettivo destagionalizzazione, ma “servono azioni concertate per garantire i servizi”

Il problema è che non si sa con precisione quando il ciclone allenterà al presa consentendo all’estate di prendersi finalmente la scena: le stime ottimistiche parlano di metà luglio, ma c’è anche chi avanza l’ipotesi che quella del 2024 sarà un’estate del tutto simile a quella di 10 anni fa, appunto, caratterizzata da una forte instabilità. E anche se da diversi anni ormai, sempre a causa del cambiamento climatico, settembre si è lentamente ma inesorabilmente fuso con ottobre dal punto di vista di meteo e temperature, la Liguria ancora non è pronta a investire sulla tanto sbandierata ‘destagionalizzazione’.

“Bisogna sempre pensare al fatto che a settembre riaprono le scuole – sottolinea Alpigiani – Noi di base chiudiamo l’ultima domenica di settembre, certamente si può cercare di stare aperti per vedere se il meteo ci agevola e la presenza in alcuni momenti c’è, soprattutto di turisti stranieri. Ma quando iniziano le scuole molti non ritornano. Si può fare, insomma, ma non senza preparazione e dicendo semplicemente ‘ok, teniamo aperto’. Deve essere una cosa organizzata anche a livello di strutture ricettive: gli alberghi solitamente a ottobre chiudono , se si incentiva il turismo straniero dobbiamo essere in grado di offrire a chi arriva tutti i servizi, altrimenti non è possibile ammortizzare i costi di gestione”.

Alpigiani, che gestisce il suo stabilimento a Cavi di Lavagna da anni, chiude con una riflessione: “A mia memoria, non ricordo da tempo un giugno così. E per adesso in prospettiva non abbiamo la certezza che la cosa cambi più di tanto, da previsioni sembra ci sia qualche giorno di miglioramento, ma impossibile averne garanzia”.