Maltempo, a Genova allagamenti e disagi al traffico: annullata la Fiera di San Giovanni

Genova. Le forti piogge che hanno colpito Genova tra la notte e la mattinata hanno creato allagamenti e disagi alla circolazione in città, per fortuna in un’orario in cui il traffico è piuttosto scarso.

A causa del maltempo il Comune ha deciso di annullare la fiera di San Giovanni, tradizionale appuntamento previsto in via Canevari dalle 8 alle 20.30. Erano previste bancarelle, stand gastronomici, negozi aperti e musica live con animazione e giochi gonfiabili in piazza Romagnosi. Tutto rinviato a data da destinarsi, sperando che il prosieguo dell’estate sia più clemente dal punto di vista del meteo.

I temporali hanno messo fuori uso diversi impianti semaforici: tra viale Nazario Sauro e via Righetti in Albaro, tra piazza Giusti e corso Sardegna a San Fruttuoso, a Multedo tra via Multedo e via Pacoret de Saint Bon.

Sono stati segnalati allagamenti a Cornigliano sulla rotatoria di via San Giovanni d’Acri e sulla rotatoria Tenco verso via Benedetti. È stata chiusa la rampa che scende dalla strada Guido Rossa alla rotatoria in direzione levante.

Allagamenti si segnalano anche nel Tigullio, dove la pioggia ha continuato a cadere con forte intensità durante la mattinata. Infatti, dopo il passaggio temporalesco notturno che ha interessato il savonese e genovesato facendo registrare una notevole quantità di fulminazioni soprattutto sul settore centrale, in mattinata le precipitazioni si sono concentrate sulla fascia costiera tra Sestri Levante e Chiavari con cumulate importanti: 47,6 mm/h registrati dal pluviometro di Cavi di Lavagna e di 47 mm/h a Chiavari.

Nel Levante segnalata anche una copiosa perdita d’acqua tra via Prasca, piazza Nievo e via Schiaffino, anche se in questo caso il responsabile non sarebbe il maltempo.