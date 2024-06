Maltempo, frana blocca la strada tra Torriglia e Pentema: aperta viabilità alternativa

Genova. In seguito alle piogge intense delle ultime ore, nella serata di ieri una frana ha interessato la strada comunale che collega il centro del Comune di Torriglia alla frazione di Pentema.

Regione Liguria, attraverso l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e la sala operativa della Protezione Civile, è in costante contatto con il sindaco per monitorare la situazione in seguito al crollo di grossi massi che si sono riversati sulla carreggiata. Fortunatamente, non si sono verificati danni a cose o persone.

“Ci siamo subito attivati come Regione Liguria per verificare che i servizi di emergenza fossero garantiti attraverso una via alternativa, che è la strada di collegamento, parzialmente sterrata, con Montoggio – commenta l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Siamo consapevoli delle difficoltà causate da questa situazione, ma il monitoraggio è costante e nella giornata di domani inizieranno le operazioni di sgombero della carreggiata”.