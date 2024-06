Luna park estivo a Genova, secondo round a Ponte Parodi: previsti anche i giochi acquatici

Genova. Dopo diversi anni di assenza torna a Genova il luna park estivo. E lo fa nella nuova location consacrata al divertimento, il grande piazzale inutilizzato di Ponte Parodi che ha ospitato l’ultima edizione dei baracconi invernali sfrattati dal cantiere in piazzale Kennedy.

Il Comune ha fissato le date: apertura il 6 luglio, chiusura il 18 agosto. Poco più di un mese nel cuore della stagione estiva. Stavolta non dovrebbero esserci intoppi tecnici, visto che l’area era stata ripulita e attrezzata a dicembre, non senza qualche complicazione che aveva fatto slittare di due settimane l’apertura al pubblico.

Negli scorsi giorni Tursi ha pubblicato un bando per individuare operatori interessati a occupare gli spazi rimasti liberi. L’edizione invernale – comunque ridotta rispetto agli storici baracconi della Foce – poteva contare su un centinaio di attrazioni. Ora il sistema di punteggi per l’assegnazione delle aree privilegia i giochi acquatici, le giostre a tema marinaro e in generale caratteristiche di novità e spettacolarità. Il termine per inviare le domande scade domani, 18 giugno.

Nonostante lo spostamento dalla sede storica, il luna park invernale si era chiuso con 280mila presenze, in linea con l’anno precedente. D’altra parte Ponte Parodi è in centro, vicino al porto antico e raggiungibile comodamente in metropolitana dalla stazione Darsena. Il vicesindaco Pietro Piciocchi aveva parlato di “un’arena estiva” nel grande spiazzo da 23mila metri quadrati: per ora a dominare saranno ancora ottovolanti, autoscontri e simili. Resta in piedi anche l’idea di un creare un mega-parcheggio al servizio del centro storico, che però andrebbe sgomberato in caso di manifestazioni come questa.