Lorenzo Mark Finn, genovese pigliattutto: è campione italiano juniores

Si è disputato nel pomeriggio a Casella, Comune della Valle Scrivia nell’entroterra genovese, il Campionato italiano in linea di ciclismo su strada, valido per la categoria Juniores maschile.

Al via 166 corridori. Corsa subito accesa fin dai primi chilometri , sotto gli occhi del commissario tecnico di categoria Dino Salvoldi.

Nelle prime battute va via una fuga di circa 25 atleti. Il vantaggio di questi battistrada, però, non ha mai fatto dubitare sul rientro del gruppo, sempre in controllo a un paio di minuti massimo.

Sulla salita di Crocefiesci a prendersi la scena è l’atleta di casa Mark Finn, il quale con un’azione decisa lascia la compagnia del gruppo portandosi sui battistrada.

Nella penultima asperità Mark Finn si invola in solitaria, giungendo in solitaria sul traguardo.

Significativi i distacchi. A 2:28 infatti l’umbro Proietti Gagliardoni; di 3:01 Zanutta (FVG), Biceli (Lombardia) e Capello (Piemonte); di 3:51 Toselli (Lazio); di 4:01 Galbusera (Lombardia); di 4:09 Mellano e Morlino (Piemonte) e Stenico (Trento) a chiudere l’ordine d’arrivo.