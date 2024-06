Liste d’attesa, ecco cosa cambia col piano del Governo. Gratarola: “Aspettiamo chiarezza sui fondi”

Genova. Un Cup unico regionale che permetta di prenotare anche nelle strutture private accreditate, visite ed esami nel weekend, straordinari detassati per il personale sanitario, una nuova piattaforma nazionale per raccogliere dati dalle Regioni. E la conferma di un meccanismo su cui le associazioni spingono da mesi: la possibilità di ottenere prestazioni in intramoenia o dai privati al solo costo del ticket se il sistema pubblico non rispetta i tempi delle prescrizioni. Sono le principali novità contenute nei provvedimenti varati poche ore fa dal ministro della Salute Orazio Schillaci, un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che verrà affiancato anche da un disegno di legge.

Una serie di provvedimenti – già criticati da alcune Regioni – che andranno a integrare o superare il lavoro della cabina di regia istituita da Giovanni Toti e presieduta da Enrico Castanini. Ad esempio il Cup unico regionale, “una misura già autonomamente decisa dalla nostra Regione che ci apprestiamo a varare nei prossimi mesi”, spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Così anche la nuova regola che “punisce” chi non si presenta senza disdire costringendolo a pagare il ticket. Nei provvedimenti del governo Meloni non c’è traccia invece della norma che avrebbe dovuto consentire alle aziende sanitarie di acquistare prestazioni sanitarie in regime intramoenia per abbattere le liste d’attesa, né del benestare alla libera professione dei medici pubblici nelle strutture private. Misure che il Consiglio dei ministri aveva impugnato andando allo scontro con la giunta Toti.

Nel decreto legge si dice che “nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità non possano essere rispettati, le direzioni generali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente“. Ma in concreto come dovrà comportarsi il cittadino? “Stiamo lavorando alle linee guida di questa parte del provvedimento, riprendendo una interrogazione del consigliere Balleari – spiega Gratarola -. È una disposizione che riprende una normativa, di fatto mai attuata dalle regioni, perché presentava alcune difficoltà interpretative sulle risorse da impegnare. Anche oggi si fa riferimento ai limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al di là di questo, è necessario da una parte garantire sempre le prestazioni nei tempi previsti, dall’altra chiarire in che modo si deve ricorrere alle prestazioni aggiuntive e al sistema privato accreditato. Le linee guida a cui stiamo lavorando hanno questo scopo. Ricordiamo che è già attivo il recupero prestazioni per chi non ottiene la visita o l’esame nei tempi previsti, con la presa in carico dell’utente che ha segnalato alla propria Asl il mancato rispetto dei tempi”.

Visite ed esami si potranno effettuare anche al sabato e alla domenica e in fasce orarie più ampie di quelle convenzionali. Del resto si tratta dei requisiti alla base dei bandi rivolti alla sanità privata già aggiudicati dalla Liguria. “Asl 2 ha già sperimentato le prestazioni nei weekend e i direttori generali potranno e dovranno implementare questa opportunità – ricorda Gratarola -. Prima di tutto però deve essere messo a regime l’ordinario. Le aziende devono garantire il massimo della produttività. Questa è la prima carta che il sistema deve giocare per abbattere i tempi d’attesa. Laddove non è sufficiente, si può incrementare la produzione nei fine settimana”.

Per avere più personale disponibile si prevede una tassazione ridotta al 15% sull’orario aggiuntivo per tutti i professionisti, indipendentemente dal reddito. Per mettere fine ai cosiddetti gettonisti il sistema sanitario nazionale potrà reclutare personale con forme di lavoro autonomo, ma anche avvalersi di specialisti ambulatoriali interni già in servizio e specializzandi in libera professione (fino a 10 ore settimanali). Soprattutto le Regioni potranno sforare il tetto di spesa per il personale sanitario fino al 15% (oggi è fissato al 10%). Gratarola però frena: “Ben venga, ma per capire margini e numeri aspettiamo che ci sia chiarezza sulle risorse disponibili attraverso il fondo sanitario destinato alla Liguria e i dettagli, legati soprattutto alle modalità contrattuali per arrivare a questa soluzione”.

“A proposito dei tempi d’attesa – ricorda ancora l’assessore – nei giorni scorsi il ministro ha sottolineato come molte regioni debbano ancora spendere le risorse per il recupero delle liste d’attesa investite dal Governo negli anni 2022 e 2023. Su questo capitolo, la Liguria ha investito tutte le risorse disponibili e, come abbiamo ricordato in molte occasioni, c’è stato nel 2023 un incremento del 10% circo delle prestazioni inserite nel Porla (piano operativo per il recupero delle liste d’attesa)”.

Ma proprio le Regioni, chiamate ad applicare la maggior parte delle misure, ribadiscono “l’assenza di concertazione”. Raffaele Donini, coordinatore della commissione Salute per Conferenza delle Regioni che già da ieri aveva riferito una posizione critica delle Regioni, conferma il giudizio negativo definendolo un decreto “astratto e privo di coperture“. Critiche arrivano dal Pd: per la segretaria Elly Schlein “non ci sono risorse sufficienti per abbattere le liste di attesa”, mentre per Debora Serracchiani “un decreto legge a cinque giorni dal voto è solo fuffa elettorale. “Il nodo è quello delle risorse – afferma l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oggi deputato del Pd – “Ogni riforma senza risorse, a quattro giorni dalle elezioni, è pura propaganda”.

Critiche in Liguria arrivano da Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa e vicepresidente della commissione Sanità: misure che “apriranno ulteriormente le porte a interessi privati e alla libera professione del personale pubblico – accusa -. Reputo sicuramente positivo il superamento del tetto spesa per il personale sanitario. Restano però numerose perplessità a partire dal tema dei finanziamenti, già denunciato da alcuni presidente di Regione: se da un lato può sembrare positivo il fatto di estendere le visite diagnostiche e specialistiche anche al sabato e domenica, dall’altra abbiamo la certezza che la somma messa a disposizione dal Governo sia del tutto insufficiente. Se riteniamo auspicabile ampliare le fasce orarie giornaliere è assolutamente necessario che le lavoratrici e i lavoratori che forniscono queste prestazioni siano pagati a dovere e con certezza”. Preoccupa “l’aumento dei fondi destinati all’acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. È del tutto carente il finanziamento delle prestazioni pubbliche per le liste attesa mentre si apre un aumento delle spese per l’acquisto di prestazione ai privati, rilanciando ancora una volta l’idea che la strada da percorrere sia quella di incentivare una risposta privata. Ora bisogna vedere l’iter parlamentare rispetto al decreto e il percorso del disegno di legge ma già da adesso emergono più ombre che luci”.